Republic Day 2026: हरियाणा की बेटी का कमाल, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति मुर्मू के साथ फहराया तिरंगा, कहानी प्रेरणादायक

Haryana News: देश ने 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायु सेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ औपचारिक परेड के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रच दिया. यह क्षण न केवल अक्षिता के व्यक्तिगत जीवन की बड़ी उपलब्धि रहा, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का भी सशक्त प्रतीक बना है.

हरियाणा से एयर फोर्स तक का प्रेरणादायक सफर

फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के कासनी गांव में हुआ था. उन्हें देश की सेवा करने की प्रेरणा अपने परिवार से मिली, क्योंकि उनके पिता भी भारतीय वायु सेना में सेवा दे चुके थे. अक्षिता ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से पूरी की, जहां वह नेशनल कैडेट कोर (NCC) में शामिल हुईं. NCC में अपने अनुशासन और लीडरशिप स्किल्स की वजह से उन्हें जल्द ही कैडेट सार्जेंट मेजर (CSM) का पद मिल गया. इससे भारतीय वायु सेना में शामिल होने का उनका सपना और मजबूत हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

2023 में कमीशन मिला, तेजी से करियर में तरक्की

भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए, अक्षिता ने एयर फ़ोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) पास किया और मैसूर में एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) से रिकमेंडेशन मिला. उन्हें एयर फ़ोर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के लिए चुना गया. फिर जून 2023 में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर कमीशन मिला और सिर्फ तीन सालों में वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंच गईं.

राष्ट्रपति के साथ झंडा फहराने पर अक्षिता की बातें

इस ऐतिहासिक पल से पहले अक्षिता ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना उनके लिए बहुत गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एयर फोर्स का नहीं, बल्कि सभी सशस्त्र बलों का एक संयुक्त प्रयास था और इसका प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान की बात है, उन्होंने विश्वास जताया कि यह पल युवाओं, खासकर युवा महिलाओं को भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा.

परेड में महिलाओं ने रचा इतिहास

इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं की भूमिका खास तौर पर ध्यान देने लायक थी. CRPF की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने पूरी तरह से पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करके इतिहास रचा. स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी ने एयर फोर्स परेड टुकड़ी का नेतृत्व किया. इसके अलावा, अग्निवीर बैंड की नौ महिला सदस्य भी एयर फोर्स बैंड टुकड़ी का हिस्सा थीं.

ये भी पढें- दिल्ली का ये स्टेशन बनेगा आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब, ₹728.92 करोड़ की लागत से होगा तैयार

आने वाली पीढ़ियों के लिए बनना प्रेरणा

77वें गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ और अन्य महिला अधिकारियों की भागीदारी ने यह साफ कर दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाएं अब लीडरशिप में सबसे आगे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रही हैं.