Jhajjar News: बारिश का कहर, खेत जलमग्न, गांवों में घुसा पानी, किसानों ने उठाई मुआवजे की मांग
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:36 PM IST

Jhajjar News: झज्जर हल्के के ग्रामीण अंचल और कस्बों में भारी बरसात के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं. खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं और गलियों से लेकर कई घरों तक पानी घुस चुका है. ऐसे हालात में लोगों की परेशानियों को देखते हुए झज्जर की विधायक गीता भुक्कल हल्के के 8 गांवों निवादा, कोन्हदरावाली, निलाहेड़ी, मुंडाहेड़ा, अकेहड़ी मदनपुर, बिरड़, लडायन और बिरोहड़ का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने पहुंचीं.

संबधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे
दौरे के दौरान विधायक के साथ जिला प्रशासन और संबधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. गीता भुक्कल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पानी निकासी का कार्य प्राथमिकता पर शुरू किया जाए और ग्रामीणों को जल्द से जल्द राहत मिले. उन्होंने कहा कि बारिश ने ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. प्रशासन इस समस्या का त्वरित समाधान करें और प्रभावित परिवारों की मदद सुनिश्चित की जाए.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में एक बार फिर बदलेगा मौसम और बढ़ेगी परेशानी, जानें IMD का अपडेट

आवागमन पूरी तरह बाधित है
ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि जलभराव के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित है. बच्चों और बुजुर्गों को बीमारियों का खतरा बना हुआ है. मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि पहले भी गिरदावरी करवाई गई थी, लेकिन मुआवजा उन्हें अब तक नहीं मिला है. किसानों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द फसलों की दोबारा गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की मांग रखी. विधायक भुक्कल ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा और हर संभव मदद दिलाई जाएगी.

Input- Sumit Tharan

