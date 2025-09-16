Haryana News: झज्जर जिले के रोहद गांव में स्कूलों की बूरी हालात, कमरों में भरा बरसात का पानी

Haryana News: झज्जर जिले के रोहद गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इन दिनों बेहद बुरे हालात का सामना कर रहा है. बरसात के कारण स्कूल परिसर और कमरों में पानी भर गया है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो गई है. इस स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 12 तक 300 से ज्यादा छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन कमरों की कमी के कारण स्कूल को दो शिफ्टों में संचालित करना पड़ रहा है.

सुबह की शिफ्ट में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि शाम की शिफ्ट में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई हो रही है. स्कूल प्राचार्या रविकिरण ने बताया कि स्कूल के सभी कमरों में पानी भरा हुआ है, केवल प्राचार्या कक्ष, लाइब्रेरी और एक कमरा बचा है, जहां छात्रों की पढ़ाई करवाई जा रही है. प्राचार्या ने इस बात पर चिंता जताई कि रोहद गांव के स्कूल का स्तर काफी नीचे है, जिसके कारण हर साल बरसात में ऐसे हालात बन जाते हैं. बरसाती पानी भरे हुए दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी में फंसी लिफ्ट, 15 मिनट तक अटकी रही 8 लोग की जान

Add Zee News as a Preferred Source

बरसाती पानी के कारण मच्छरों की समस्या भी बढ़ गई है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं. छात्रों ने बताया कि उनके कमरों में पानी भर जाने से उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है. स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि स्कूल की पुरानी इमारत की जगह नई इमारत का निर्माण होना है, जिसके लिए धन भी आ चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है.

यह समस्या केवल रोहद गांव के स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि छुड़ानी गांव के स्कूल में भी बरसाती पानी भर गया है, जिसके कारण वहां के स्कूल को गांव के मंदिर परिसर में शिफ्ट किया गया है. झज्जर जिले के दर्जनों स्कूल ऐसे हैं, जहां बरसाती पानी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.