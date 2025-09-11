Haryana News: बहादुरगढ़ में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, मायूस ग्राहक
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2917901
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर झज्जर

Haryana News: बहादुरगढ़ में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, मायूस ग्राहक

बहादुरगढ़ में मंडियों में सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गई है. मटर की कीमत 80 रुपये प्रति पाव तक पहुंच गई है, जबकि शिमला मिर्च 100 रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है. इस महंगाई के कारण आम लोगों की थाली पर भी असर पड़ रहा है. महंगाई के चलते उपभोक्ता सब्जियों की खरीदारी में कठिनाई महसूस कर रहे हैं

Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:58 PM IST

Trending Photos

Haryana News: बहादुरगढ़ में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, मायूस ग्राहक

Haryana News: इस बार हुई भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों को भारी क्षति पहुंचाई है. लगातार बारिश के कारण खेतों में सब्जियां सड़ गई हैं, जिससे मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. इस स्थिति में उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है.

मंडियों में सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गई है. मटर की कीमत 80 रुपये प्रति पाव तक पहुंच गई है, जबकि शिमला मिर्च 100 रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है. इस महंगाई के कारण आम लोगों की थाली पर भी असर पड़ रहा है. महंगाई के चलते उपभोक्ता सब्जियों की खरीदारी में कठिनाई महसूस कर रहे हैं. बाजार में जो सब्जियां उपलब्ध हैं, उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं. इससे साफ है कि बारिश के कारण सब्जी उत्पादन में कमी आई है.

ये भी पढ़ेंडॉग लवर्स और महिला सुरक्षाकर्मी के बीच मारपीट का मामला, तीन पर केस दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर में सब्जी की दुकानों से मटर गायब हो चुका है. यहां शिमला मिर्च 120 रुपये प्रति किलो, फ्रांसबीन 100 रुपये, घीया 80, टमाटर 70, प्याज 35, और खीरा 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. इस साल बंदगोभी की कीमत भी 50 रुपये को पार कर गई है. सब्जी विक्रेता भी इस महंगाई से परेशान हैं. उनका कहना है कि भारी बारिश के कारण सब्जियों की पैदावार प्रभावित हुई है. महंगे दामों के चलते लोग सब्जियां अपेक्षा से कम खरीद रहे हैं. इससे विक्रेताओं की बिक्री भी प्रभावित हो रही है.

दाम बढ़ने के कारण सब्जियों की मांग में कमी आई है. विक्रेताओं का मानना है कि यदि दामों में गिरावट आती है, तो जाहिर तौर पर सब्जियों की मांग में भी बढ़ोतरी होगी. यह स्थिति न केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि विक्रेताओं के लिए भी चिंता का विषय है. प्रदेश में हुई भारी बारिश से किसानों और बागवानों को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंची है. दो माह लगातार बारिश और बाढ़ के कारण अधिकतर सब्जियां खेतों में सड़ गई हैं. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई है. भविष्य में यदि मौसम में सुधार होता है और बारिश कम होती है, तो सब्जियों की पैदावार में सुधार की उम्मीद है। इससे बाजार में सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और दामों में भी गिरावट आ सकती है.
Input: सुमित कुमार

TAGS

Bahadurgarh newsbahadurgarh news today
;