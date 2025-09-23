हरियाणा का ऐसा गांव जहां 250 साल से दिन में हो रही रामलीला, जानें कारण

Haryana News: भारत में रामलीलाओं का आयोजन आमतौर पर रात में होता है, लेकिन झज्जर के बहादुरगढ़ रोड पर स्थित प्राचीन रामलीला ने दिन में मंचन की 250 साल पुरानी परंपरा को संजोकर रखा है. यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि दर्शकों को एक अनूठा अनुभव भी प्रदान करता है.

दोपहर की गर्मी के बावजूद, हर साल इस सांस्कृतिक तमाशे को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है. श्री प्राचीन रामलीला समिति के पूर्व अध्यक्ष आजाद सिंह दीवान ने बताया कि यह रामलीला तीन शताब्दियों से भी अधिक समय से दिन के समय खेली जाती रही है. दीवान ने बताया कि उस समय यात्रा सुविधाएं सीमित थीं और लोग सूर्यास्त से पहले घर लौटना पसंद करते थे. इसी कारण दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस परंपरा की शुरुआत की गई थी.

इस आयोजन की विशिष्टता को और बढ़ाते हुए, मथुरा और वृंदावन के पेशेवर कलाकारों को पात्रों को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया जाता है. श्री प्राचीन रामलीला समिति के अध्यक्ष अंकुश दुहन ने बताया कि उन्होंने इन प्रस्तुतियों के लिए 21 सदस्यों की एक मंडली को नियुक्त किया है. राम जन्म की सवारी, राम बारात और भरत मिलाप सहित जुलूसों का विशेष रूप से रोहतक और दिल्ली से प्रबंध किया गया है. प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6.30 बजे तक आयोजित होने वाले इन प्रदर्शनों में झज्जर के आसपास के गाँवों से भी दर्शक आते हैं.

गर्मी से राहत के लिए मैदान में एक विशेष टेंट लगाया गया है, जिससे दर्शकों को आरामदायक अनुभव मिले. दीवान ने मंचन की व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में बताया कि अधिकांश युवाओं में लंबे समय तक अभ्यास करने की रुचि या धैर्य की कमी होती है. जबकि पुराने, अनुभवी कलाकार अक्सर समय या ऊर्जा देने में असमर्थ होते हैं. कलाकार मंडली को 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है, जबकि कुल सत्र का व्यय लगभग 10 लाख रुपये होता है. यह पूरी तरह से सार्वजनिक दान और धर्मार्थ योगदान से वित्तपोषित होता है।दुहान ने कहा कि समुदाय का निरंतर उत्साह इस परंपरा को वास्तव में विशेष बनाता है.