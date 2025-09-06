Haryana News: कॉलोनी में जलभराव से परेशान महिलाएं सड़कों पर उतरी, झज्जर-बादली रोड पर लगाया जाम
Haryana News: कॉलोनी में जलभराव से परेशान महिलाएं सड़कों पर उतरी, झज्जर-बादली रोड पर लगाया जाम

Haryana: झज्जर में जलभराव से परेशान महिलाओं लोगों ने झज्जर-बादली रोड पर उतरकर प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया. नगर परिषद की टीम ने जल निकासी के लिए पंप सेट लगाए और पानी निकालने का कार्य शुरू किया. इसके बाद महिलाओं को समझाकर जाम खुलवाया गया.

 

Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:40 PM IST

Haryana News: झज्जर की लाल सिंह कॉलोनी में तीन दिन से हो रहे जल भराव से परेशान महिलाओं का सब्र शनिवार को टूट गया. कॉलोनी की दर्जनों महिलाओं ने झज्जर-बादली रोड पर उतरकर प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया.

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लगातार तीन दिन से डीसी कार्यालय जाकर शिकायत कर रही हैं. लेकिन कई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा
जाम के कारण करीब आधे घंटे तक झज्जर-बादली रोड पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा. राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया. स्थिति को गंभीर होता देख पुलिस ने नगर परिषद के कर्मचारियों को तत्काल मौके पर बुलाया.

नगर परिषद की टीम ने जल निकासी के लिए पंप सेट लगाए और पानी निकालने का कार्य शुरू किया. इसके बाद महिलाओं को समझाकर जाम खुलवाया गया. जाम हटने के बाद झज्जर-बादली रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो सकी. महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी में जलभराव के कारण घरों में घुटनों तक पानी भरा है. बच्चों और बुजुर्गों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. कई घरों में नालियों का गंदा पानी भर गया है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है.

कॉलोनी की महिलाओं ने बताया कि हम तीन दिन से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता. मजबूर होकर हमें सड़क पर उतरना पड़ा. प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि कॉलोनी से जल निकासी का काम प्राथमिकता पर किया जाएगा और स्थायी समाधान के लिए जल्द योजना बनाई जाएगी.
इनपुट: सुमित कुमार

