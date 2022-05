KGF Chapter 2: 'KGF' फैंस के लिए दुखद समाचार, फिल्म के इस अभिनेता ने दुनिया को कहा अलविदा

नई दिल्ली: इन दिनों फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ने वाली KGF Chapter 2 के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. फिल्म के अभिनेता मोहन जुनेजा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. अभिनेता ने 7 मई को अंतिम सांस ली.

खबरों की मानें तो मोहन जुनेजा पिछले काफी वक्त से एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन शनिवार सुबह अभिनेता ने अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. अचानक आई इस खबर ने KGF के सभी फैंस को हिलाकर रख दिया.

ऐसा था फिल्मी दुनिया का सफर

अगर मोहन जुनेजा के करियर की बात करें तो मोहन फिल्मों में अपनी कॉमेडी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर थे. लेकिन, फैंस उन्हें फिल्म 'KGF' के लिए जानते हैं. बताते चलें कि मोहन KGF के दोनों पार्ट में नजर आ चुके हैं. फिल्म में अभिनेता ने पत्रकार आनंदी के इनफॉर्मर की भूमिका निभाई थी. फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद आया था.

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾದ ಮೋಹನ್ ಜುನೇಜಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.

ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಜತೆಗಿನ ಅವರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಮರೆಯಲಾರೆವು.

Our heartfelt Condolences to actor Mohan Juneja's family, friends & well-wishers. He was one of the best-known faces in Kannada films & our KGF family. pic.twitter.com/xDDHanWuY0

— Hombale Films (@hombalefilms) May 7, 2022