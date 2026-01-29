भाखड़ा नहर से 6 साल के बच्चे का शव बरामद, मां और बहन की तलाश जारी

Advertisement
Kurukshetra Crime News: नरवाना ब्रांच नहर (भाखड़ा) से 6 साल बच्चे का शव बरामद हुआ है. गोताखोर प्रगट सिंह ने शव को बाहर निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया है. मृतक बच्चे की पहचान एकम निवासी रविदास मोहल्ला कावंला गांव जिला अंबाला के रूप में हुआ.

Jan 29, 2026, 07:55 PM IST

Haryana News: कुरुक्षेत्र के नरवाना ब्रांच नहर (भाखड़ा) से 6 साल बच्चे का शव बरामद हुआ है. गोताखोर प्रगट सिंह ने शव को बाहर निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान की कोशिश करवाई. पुलिस ने अंबाला से लापता हुए बच्चे के परिजनों को सूचना देकर पहचान के लिए बुलाया है. 

क्या है पूरा मामला? 
मृतक बच्चे की पहचान एकम निवासी रविदास मोहल्ला कावंला गांव जिला अंबाला के रूप में हुआ. एकम 23 जनवरी सुबह करीब साढ़े 10 बजे अपने घर से लापता हुआ था. एकम के साथ उसकी मां मीना देवी (35) और 8 साल की बहन दिव्या बगैर किसी को बताए घर से चले गए थे.

शव बहने की सूचना मिली थी
गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों ने उनको भाखड़ा नहर में बच्चे के शव बहने की सूचना मिली थी. वे तुरंत ज्योतिसर हेड के पास पहुंचे और शव को बाहर निकाल लिया गया. बच्चे ने काले रंग की जींस, लाल कोट और जूते पहने हुए थे. कुछ दिन पहले उनके पास अंबाला से 2 बच्चे और उसकी मां के लापता होने की सूचना और फोटो व्हाट्सऐप आया था. 

शव पुलिस के हवाले कर दिया
नहर से मिले बच्चे ने भी लाल कोट, काली जींस और जूते पहन कर रखे थे. उन्होंने एकम का शव होने की आशंका के चलते उसके परिवार को सूचना देकर शव पुलिस के हवाले कर दिया. परिवार ने आकर शव की पहचान कर दी. उधर, ज्योतिसर चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में अंबाला पुलिस को सूचना दी.

गुमशुदगी की रिपोर्ट अंबाला पुलिस में दर्ज कराई
ज्योतिसर चौकी पुलिस इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि इस बच्चे एकम, उसकी बहन और मां के लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट अंबाला पुलिस में दर्ज हुई है. इसलिए उन्होंने बच्चे के शव को अंबाला पुलिस के हवाले कर दिया है. अब अंबाला पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच करेगी.

Input- DARSHAN KAIT

TAGS

Haryana newsKurukshetra NewsKurukshetra crime news