कुरुक्षेत्र में छाया बलराम दंगल, विजेताओं पर बरसी लाखों की बरसात, मंत्री गौतम ने किया सम्मानित

Kurukshetra News: अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में आयोजित बलराम कुश्ती दंगल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया है. अलग-अलग वर्गों में विजेताओं को सम्मानित करते हुए मंत्री ने बताया कि प्रथम स्थान के खिलाड़ियों को 2 लाख का प्राइज दिया जाएगा.
Kurukshetra News: अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में आयोजित बलराम कुश्ती दंगल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया है. कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.
मिला लाखों का पुरस्कार
अलग-अलग वर्गों में विजेताओं को सम्मानित करते हुए मंत्री ने बताया कि प्रथम स्थान के खिलाड़ियों को 2 लाख, द्वितीय स्थान को 1 लाख 21 हजार और तृतीय स्थान पर आने वालों को 75 हजार रुपए की इनाम राशि दी गई है. महिला वर्ग में काजल, जबकि पुरुष वर्ग में प्रत्यक्ष ने पहला स्थान हासिल किया. हाल ही में हरियाणा के दो खिलाड़ियों की मृत्यु पर मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और जिनकी लापरवाही सामने आएगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि घटनाओं में एक मैदान शिक्षा विभाग का था और दूसरा ग्राम पंचायत की जमीन पर था.
खेल सुविधाओं के लिए बड़ी घोषणा
गौरव गौतम ने बताया कि चंडीगढ़ में हुई बैठक में प्रदेश के सभी खेल स्टेडियमों की मरम्मत और उन्नयन के लिए 114 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. साथ ही राज्य के मैदानों में आधुनिक खेल उपकरण लगाने की अनुमति भी प्रदान की गई. मंत्री ने कहा कि खेल विभाग खिलाड़ी सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है. आने वाले समय में हरियाणा के खेल बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा. कुरुक्षेत्र में आयोजित यह दूसरा बलराम कुश्ती दंगल रहा, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे. खिलाड़ियों को चेक वितरित किए गए और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया.
