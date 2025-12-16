Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana3043409
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर कुरुक्षेत्र

धान घोटाला से लेकर स्वास्थ्य तक… BKU चढूनी का बड़ा फैसला, दो महीने होंगे लगातार प्रदर्शन

Haryana News: कुरुक्षेत्र में आज भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें 4 मुद्दों पर फैसले लिए गए. साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के पुतले फूंकने का भी निर्णय लिया गया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:52 PM IST

Trending Photos

धान घोटाला से लेकर स्वास्थ्य तक… BKU चढूनी का बड़ा फैसला, दो महीने होंगे लगातार प्रदर्शन

Kurukshetra News: भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय बैठक आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई. इस बैठक में 4 मुद्दों पर फैसले लिए गए और प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के पुतले फूंकने का भी निर्णय लिया गया है. लगातार आगामी दो महीना में प्रदेश भर में इन मुद्दों को लेकर भाकियू चढूनी ग्रुप द्वारा सभी जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे. साथ ही मार्च महीने में एक बड़ी रैली कुरुक्षेत्र में की जाएगी.

4 मुद्दों पर फैसला
भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि आज प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई है. लगभग 4 मुद्दों पर फैसले इस बैठक में लिए गए हैं. यह मुद्दे किसानों और आम लोगों से संबंधित है. इन मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों पर अगले 2 महीने में लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे. गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि प्रदेश में हुए धान घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला इन सभी मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किए जाएंगे. रोहतक PGI के कच्चे कर्मचारी जो कुरुक्षेत्र में धरना दे रहे हैं उनका समर्थन किया जाएगा. इन सभी मुद्दों को लेकर हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री की जगह-जगह पर पुतले फुके जाएंगे.

ये भी पढ़ें- हरियाणा DGP के लिए दोबारा भेजा पैनल.. फिर शत्रुजीत कपूर का नाम, अभी ट्विस्ट बाकी है?

Add Zee News as a Preferred Source

सिंचाई पर ज्यादा बजट खर्च हो
गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि एक बड़ी रैली मार्च महीने में कुरुक्षेत्र में की जाएगी. साथ ही विधानसभा सत्र में वह सरकार से मांग करते हैं कि अबकी बार जो बजट सरकार लेकर आएगी उसमें सिंचाई पर ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए. नदियों के खुदाई, नदियों के तटबंध पक्के किए जाएं और बांधों को ऊंचा बनाया जाए और बरसाती पानी को कृषि के लिए उपयोग में दिया जाए. उन्होंने आगे कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में वह सभी विपक्ष के विधायकों से अपील करते हैं कि किसानों के मुद्दे और धान घोटाले को विधानसभा में उठाया जाए. वहीं उन्होंने कहा कि जो अधिकारी धान घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं. उन पर अभी तक सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है. उनकी मांग है कि उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kurukshetra NewsHaryana newsBKUBhartiya Kisan Union