Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana3048624
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर कुरुक्षेत्र

केक लेने के बहाने घुसे बदमाश, डॉक्टर की पत्नी की हत्या, अब आया कोर्ट का फैसला

Haryana News: कुरुक्षेत्र के अतुल क्लीनिक में तीन साल पहले हुई डकैती और गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. विनीता की हत्या के मामले में कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चिकित्सक की पूर्व नौकरानी, उसके प्रेमी समेत पांच आरोपियों को साजिश के तहत डकैती और हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:55 PM IST

Trending Photos

केक लेने के बहाने घुसे बदमाश, डॉक्टर की पत्नी की हत्या, अब आया कोर्ट का फैसला

Kurukshetra News: शहर के सेक्टर-13 स्थित अतुल क्लीनिक में तीन साल पहले हुई डकैती और गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. विनीता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चिकित्सक की पूर्व नौकरानी, उसके प्रेमी समेत पांच आरोपियों को साजिश के तहत डकैती और हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में सभी पांचों को दोषी पाया, जबकि सबूतों के अभाव में चिकित्सक के एक नौकर और हथियार सप्लायर को बरी कर दिया गया. यह वारदात 9 जनवरी 2023 को केक लेने के बहाने अंजाम दी गई थी, जिसने उस समय शहर में सनसनी फैला दी थी.

इन धाराओं के तहत केस दर्ज
गौरतलब है कि 9 जनवरी 2023 को रात 9.30 बजे के करीब शहर के सेक्टर- 13 स्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. अतुल अरोड़ा के क्लीनिक के ऊपर स्थित घर में केक लेने के बहाने घुसे बदमाशों ने गन प्वाइंट पर डॉ. अतुल अरोड़ा और उनके माता- पिता को बंधक बना लिया था. डॉ. अतुल अरोड़ा की पत्नी गायनोकॉलाजिस्ट डॉ. विनीता अरोड़ा के सिर में भारी वस्तु से हमला कर हत्या कर दी थी. बदमाश चिकित्सक दंपती के घर के मंदिर में रखे सोने-चांदी के गहने और डेढ़ लाख की नगदी लेकर फरार हो गए थे. कमरे में बंधक बनाए डॉ. अतुल अरोड़ा ने पड़ोस की छत पर कूदकर जान बचाई थी. साथ ही शोर मचाया था. तब तक बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे. सिटी थाना थानेसर पुलिस ने डकैती, हत्या, आर्म्स एक्ट सहित कई धारा में केस दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें- अंबेडकर चौक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

इन लोगों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बदमाशों द्वारा बार- बार चिकित्सक से घर में मंदिर कहां है. यह पूछने से पुलिस को शक हुआ था कि वारदात में कोई कर्मचारी की संलिप्तता है. पुलिस छानबीन के बाद वारदात की मास्टरमाइंड चिकित्सक दंपती के घर कुछ महीने काम कर चुकी नौकरानी मोहन नगर निवासी पूनम को दबोचा था. उसने पूछताछ में पूरी वारदात को खुलासा हो गया था. पूनम ने ही अपने प्रेमी विक्रम और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. वारदात में शामिल पूनम, विक्रम सहित चिकित्सक दंपती के नौकर केतराम सहित सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kurukshetra NewsHaryana newsrobbery and murder