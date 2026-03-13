Advertisement
कुरुक्षेत्र की SYL नहर में मगरमच्छ से दहशत, सुरक्षा को लेकर गांवों में अलर्ट जारी

Kurukshetra: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसवाईएल नहर के पास मगरमच्छ दिखने से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई है. दबखेड़ी पुल के पास 10–12 फुट लंबा मगरमच्छ नहर किनारे देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने पशु वहां से हटा लिए और वन्यजीव विभाग को सूचना दी. 

 

Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:01 PM IST

कुरुक्षेत्र की SYL नहर में मगरमच्छ से दहशत, सुरक्षा को लेकर गांवों में अलर्ट जारी

Haryana News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर में मगरमच्छ दिखाई देने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. गुरुवार सुबह दबखेड़ी गांव के पुल के पास करीब 10 से 12 फुट लंबा मगरमच्छ नहर के किनारे देखा गया. जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के गांवों में फैली, लोगों में डर फैल गया और कई लोग तुरंत नहर के पास से हट गए.

कुछ दिन पहले नहर में देखा गया था मगरमच्छ
स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन ग्रामीणों ने नहर के पास अपने पशु बांध रखे थे, उन्होंने तुरंत उन्हें वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए. घटना की सूचना वन्यजीव विभाग और गोताखोर प्रगट सिंह को दी गई है. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इस मगरमच्छ को नहर के भीतर देखा गया था, लेकिन अब दोबारा किनारे पर नजर आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है. सुबह के समय जब यह मगरमच्छ दबखेड़ी पुल के पास दिखाई दिया, तो वहां से गुजर रहे राहगीरों और ग्रामीणों ने दूर से इसकी तस्वीरें और वीडियो बना लीं. सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच इसकी जानकारी तेजी से फैल गई, जिसके बाद विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नहर के आसपास जाने से बचने को कहा है.

आसपास के गांव में डर का माहौल
इससे पहले पिछले सप्ताह ज्योतिसर गांव के पास भी एसवाईएल नहर में लगभग 14 फुट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया था. उस समय राहगीरों ने वीडियो बनाकर गोताखोर प्रगट सिंह को भेजा था. हालांकि, जब तक टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ वापस पानी में चला गया था. लगातार मगरमच्छ दिखने की घटनाओं के कारण आसपास के गांवों के लोग काफी डरे हुए हैं. नहर के किनारे पशु चराने, मछली पकड़ने या आने-जाने में लोगों को खतरा महसूस हो रहा है. खासकर अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. वन्यजीव विभाग और गोताखोरों की टीम मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की योजना बना रही है.

गोताखोर प्रगट सिंह के अनुसार इतने बड़े मगरमच्छ को पकड़ना आसान नहीं होता, इसलिए पहले नहर के दोनों ओर जाल लगाने की तैयारी की जा रही है. जाल लगाने के दौरान भी विशेष सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि पानी में मौजूद मगरमच्छ अचानक हमला कर सकता है. उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक जाल लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा.

