रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे कुरुक्षेत्र, इस दिन करेंगे हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ

Kurukshetra News:अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. महोत्सव में इस बार भव्यता और श्रद्धा का संगम देखने को मिलेगा. कार्यक्रम की शुरुआत 24 नवंबर को होगी, जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मसरोवर पर तैयार किए गए हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ करेंगे. इसके अगले ही दिन, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाआरती में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे. उनके आगमन से महोत्सव की गरिमा और बढ़ने की संभावना है.

महोत्सव को लेकर इस बार लोगों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है.अनुमान है कि करीब 70 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं. बढ़ती आस्था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता के संदेश की लोकप्रियता के कारण यह महोत्सव अब दुनिया भर के सांस्कृतिक आयोजनों में महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है.

पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने शनिवार को ब्रह्मसरोवर स्थित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में आयोजित बैठक में तैयारियों की समीक्षा की.उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से 50 देशों में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे गीता के सार्वभौमिक संदेश को विश्व पटल पर और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा.

इस वर्ष मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य के रूप में जोड़ा गया है. ब्रह्मसरोवर परिसर में हरियाणा और मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाती हुई विशेष प्रदर्शनी, पारंपरिक खान-पान, वेशभूषा और कलाओं का आकर्षक प्रदर्शन किया जाएगा. इसी पवेलियन का उद्घाटन रक्षा मंत्री 24 नवंबर को करेंगे. इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद्भगवद गीता सदन में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ भी किया जाएगा. शहर को महोत्सव के अनुरूप सजाया जा रहा है. प्रमुख मार्गों और दर्शनीय स्थलों पर विशेष लाइटिंग भी की गई है.

इसके साथ ही नगर निगम और प्रशासन द्वारा व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. प्रत्येक वार्ड के पार्षद, सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न विभाग इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं. आम नागरिक भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसके चलते शहर में साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का व्यापक परिवर्तन नजर आ रहा है.