गीता जयंती की हरियाणा में धूम, क्यों मनाई जाती है? जानें इसका कितना महत्त्व

Haryana News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इन दिनों अध्यात्म का संगम देखने को मिल रहा है. यहां 15 नवंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो गया है. बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं की भारी आमद जारी है. पवित्र ब्रह्मसरोवर और गीता जगह पर इन दिनों ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बना है कि हर कदम पर भक्ति और दिव्यता का अनुभव हो रहा है. यह आयोजन 5 दिसंबर 2025 को खत्म होगा.
कुरुक्षेत्र में हो रहा ये आयोजन
कुरुक्षेत्र को गीता उपदेश की जन्मस्थली माना जाता है, क्योंकि इसी पावन भूमि पर महाभारत युद्ध के शुरू में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था. यही कारण है कि यह धाम धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. श्रद्धालुओं का मानना है कि इस भूमि पर कदम रखते ही मन स्वतः ही शुद्धता और शांति से भर उठता है.
महोत्सव की अवधि
पारंपरिक रूप से गीता महोत्सव का आयोजन 18 दिनों तक किया जाता रहा है, जो महाभारत के 18 अध्याय और 18 दिनों के युद्ध की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और कार्यक्रमों के विस्तार को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाकर 21 दिन कर दी गई है. इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आध्यात्मिक संगोष्ठियां, गीता पाठ, शंखनाद कार्यक्रम, प्रदर्शनी और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं.
गीता जयंती
हिंदू मान्यता के अनुसार, गीता जयंती उस दिन मनाई जाती है, जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के गहन सिद्धांतों का संदेश दिया था. यह दिन गीता का जन्म दिवस माना जाता है. श्रद्धालुओं के अनुसार, यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला उत्सव है. गीता को हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ माना गया है, जिसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने महाभारत काल में थे. इसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का समन्वय है, जो व्यक्ति को जीवन के हर संकट में सही मार्ग दिखाता है.
श्रीकृष्ण के अमूल्य संदेश
कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो
धर्म के मार्ग पर अडिग रहो
मन, बुद्धि और आत्मा को संयमित रखो
आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करते हैं.
भक्तों में जबरदस्त उत्साह
महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र की सड़कों, मंदिरों और घाटों पर सुबह से शाम तक रौनक बनी हुई है. धार्मिक झांकी, दीक्षा कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और आध्यात्मिक प्रवचन श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं. प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, परिवहन और सफाई व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं.
