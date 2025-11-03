Advertisement
कुरुक्षेत्र

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:35 PM IST

Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंती पर हरियाणा से पाकिस्तान के लिए श्रद्धालु रवाना, गुरुद्वारा साहिब में करेंगे दर्शन

Kurukshetra News: श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान में सुशोभित गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमैंट कमेटी द्वारा एक जत्था सोमवार को रवाना किया गया. संस्था के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा व सदस्यों ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र से इस जत्थे को रवाना किया. 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर ये तैयारी की गई.  

यह जत्था सोमवार को श्री दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर साहिब रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार सुबह बाघा बार्डर के माध्यम से पाकिस्तान प्रवेश करेगा. यहां से रवाना होने से पहले जत्थे में शामिल संगत और हरियाणा कमेटी के प्रधान, मैंबर साहिबान और अन्य पदाधिकारियों ने धन-धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष शीश नवाया और सरबत के भले की अरदास की. 

हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमैंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि संस्था द्वारा पाकिस्तान में सुशोभित गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन के लिए एक पत्र भारत सरकार को लिखा गया था. इसके उपरांत केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान धार्मिक यात्रा पर प्रतिबंध को हटाते हुए वहां सुशोभित गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन के लिए जत्था भेजने की स्वीकृत्ति दी. 

उन्होंने बताया कि 200 लोगों का वीजा लगवाने के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन जांच पड़ताल पूरी न होने की वजह से केवल 92 लोगों का ही वीजा लग पाया है. उन्होंने संगत से संस्था की ओर से अपील की कि वह पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिबान में दर्शन के लिए सरकारी दिशा-निर्देश की अनुपालना करें. 

INPUT: DARSHAN KAIT

