हकलाने को बनाया ताकत, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के हर्षित ने रच दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड

Kurukshetra News: इतिहास गवाह है कि जब-जब भी किसी इंसान ने कुछ करने की ठानी है, तो कुदरत को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा है. बात चाहे वो पहाड़ का सीना चीरने की हो या फिर एवरेस्ट फतह करने की, क्योंकि ठान लेने के बाद, शरीर नहीं बल्कि आत्मा उसे पाने में जुट जाती है. इंसान अपनी कमजोरी को हथियार बना लेता है और कामयाबी के लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है. ऐसी ही एक प्रेरणा देने वाली कहानी जहां हकलाने जैसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र के होनहार छात्र हर्षित ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम ही नहीं, बल्कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का नाम भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है. इस उपलब्धि के बाद गुरुकुल कुरुक्षेत्र में खुशी का माहौल है.

इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड

हर्षित ने महज 1 मिनट 22 सेकंड 91 सेंटी सेकंड में दुनिया के 197 देशों के नाम बिना रुके, बिना गलती बोले और अद्भुत उपलब्धि के साथ इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे. कभी बोलने में परेशानी झेलने वाले हर्षित के लिए यह सफर आसान नहीं था. हकलाने की समस्या के कारण उन्हें कई बार मानसिक दबाव और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर अभ्यास और गुरुजनों के मार्गदर्शन ने उनकी कमजोरी को असाधारण क्षमता में बदल दिया. हर्षित आर्यन की इस उपलब्धि से न सिर्फ गुरुकुल कुरुक्षेत्र, बल्कि पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है. गुरुकुल के आचार्यों और परिजनों ने इसे मेहनत, आत्मविश्वास और संस्कारों की जीत बताया है. आज हर्षित आर्यन उन हजारों युवाओं के लिए मिसाल बन चुके हैं, जो कि बचपन से ही हकलाने की परेशानी से जूझ रहे थे, जो कि उनकी कमजोरी बन गई थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले मजबूत हों, तो कोई भी कमजोरी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती.

31 अक्टूबर को ऑनलाइन इस चैलेंज पूरा किया

गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र मूल तौर पर बिहार के छपरा के रहने वाले हैं. इनके पिता नंद लाल यादव आर्मी से रिटायर हैं. इसके अलावा भी इनके परिवार से कईं सदस्य देश सेवा में अहम भूमिका निभा रहे है. उन्हीं से प्रेरणा ले छात्र हर्षित आर्यन भी आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते है. छात्र हर्षित आर्यन ने बताया कि दोस्तों ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद एक सप्ताह तक तैयारी करने के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को ऑनलाइन इस चैलेंज पूरा किया. 27 नवंबर को इसका रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें उनका भी नाम शामिल था. उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने दोस्तों और शिक्षकों को दिया, जिनके सहयोग से वें तैयारी कर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें और कम समय में ही कामयाबी हासिल कर ली.

हर्षित को गले में है दिक्कत

गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रिंसिपल सूबे प्रताप ने बताया कि छात्र हर्षित आर्यन ने इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है. छात्र हर्षित ने 1 मिनट 22 सेकंड 91 सेंटी सेकंड में दुनिया के 193 देशों के नाम बिना रुके बोलकर सभी को अचंभित कर दिया. गुरुकुल कुरुक्षेत्र को छात्र की इस उपलब्धि पर गर्व है. छात्र को जन्म से ही गले में दिक्कत है, लेकिन फिर भी छात्र ने कामयाबी हासिल की है, जो कि उसकी मेहनत का परिणाम है.

