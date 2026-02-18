लेबनान से ताबूत में लौटा पिहोवा का लाल, 26 साल के धीरज की मौत से मातम में डूबा गांव

Kurukshetra News: हरियाणा से एक मामला सामने आया है. 26 साल के धीरज अपने अच्छे भविष्य के सपने के साथ लेबनान गया था, लेकिन करीब 1 महीने बाद ही धीरज का शव ताबूत में घर लौटा. जैसे ही शरीर गांव पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. आसपास के लोग धीरज को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हो गए. वहीं बेटे का शव देखते ही मां राज दुलारी बार-बार बेहोश हो गईं, जबकि पिता पवन कुमार ने रोते-बिलखते अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार किया. धीरज तीन बहनों का अकेला भाई था.

कैसे हुई मौत?

वहीं चचेरे भाई राजीव कुमार ने बताया कि धीरज 19 फरवरी 2025 को वर्क वीजा पर लेबनान गया था. वह बीका वैली के एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहा था. धीरज को बताया गया कि काम के दौरान लकड़ी की भारी प्लाइयां अचानक उसके ऊपर गिर गईं. हादसा उस समय हुआ जब वह अपने दो साथियों के साथ सामान संभाल रहा था और संतुलन बिगड़ने से पीछे हटते ही प्लाइयां उस पर आ गिरीं. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 2 फरवरी को उसका जन्मदिन था, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

ये भी पढ़ें- कल से शुरू होगा रमजान का पाक महीना, जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

विवाह को लेकर विवाद भी सामने आया है

धीरज का शव भारत लाने के लिए उसकी मां और पत्नी की ओर से दावा किया गया, जिसे संबंधित अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया. अंतिम संस्कार में उसकी पत्नी भी शामिल हुई और परिवार की ओर से किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया. हालांकि इस बीच विवाह को लेकर विवाद भी सामने आया है, जिससे मामला और उलझ गया है. धीरज के पिता पवन कुमार, जो पिहोवा में कैथल रोड पर चाय की दुकान चलाते हैं, ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी से धीरज की शादी होने का दावा किया और विवाह प्रमाण पत्र भी सामने रखा. परिवार का कहना है कि दस्तावेज संदिग्ध हैं और बिना जानकारी के बनाए गए. उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है.

Input- DARSHAN KAIT