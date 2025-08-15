Kurukshetra News: हार्ट अटैक से बेहोश हुआ ड्राइवर, बच्चों ने थामी स्टेयरिंग, कुरुक्षेत्र में बड़ा हादसा टला
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2882852
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर कुरुक्षेत्र

Kurukshetra News: हार्ट अटैक से बेहोश हुआ ड्राइवर, बच्चों ने थामी स्टेयरिंग, कुरुक्षेत्र में बड़ा हादसा टला

Haryana News: BR चौक कुरुक्षेत्र के पास BR स्कूल की बच्चों से भरी हुई बस के चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया. सभी बच्चे प्रतियोगिता से पंजाबी धर्मशाला कुरुक्षेत्र के लिए लौट रहे थे. बच्चों ने ही असंतुलित बस को काबू किया है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होन से टल गया है

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:38 PM IST

Trending Photos

Kurukshetra News: हार्ट अटैक से बेहोश हुआ ड्राइवर, बच्चों ने थामी स्टेयरिंग, कुरुक्षेत्र में बड़ा हादसा टला

Kurukshetra News: BR चौक कुरुक्षेत्र के पास BR स्कूल की बच्चों से भरी हुई बस के चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से बच्चों से भरी हुई बस सड़क के साइड खदानों में गिर गई. यह हादसा जिस समय हुआ उस समय बस में करीब 70 से 80 बच्चे बताए जा रहे हैं. फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं. चालक को अस्पताल में ले जाया गया. 

सुरक्षित बच्चों को निकाला बाहर
बताया जा रहा है कि सभी बच्चे प्रतियोगिता से पंजाबी धर्मशाला कुरुक्षेत्र के लिए लौट रहे थे. बच्चों ने ही असंतुलित बस को काबू किया है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होन से टल गया है. सभी बच्चे प्रतियोगिता से एक ही बस में पंजाबी धर्मशाला के लिए जा रहे थे. मौके पर मौजूद सुनील राणा ने बताया कि वह वहां से गुजर रहा थे. उसी समय उसने देखा कि बच्चों से भरी हुई बस खदानों में गिर गई है, जिसके बाद वह मदद करने के लिए दौड़े और बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला. 

ये भी पढ़ें- लव मैरिज से गु्स्साए भाई ने जीजा को उतारा मौत के घाट, 4 आरोपी गिरफ्तार

हादसा के समय बस में करीब 70 से 80 बच्चे थे
उन्होंने कहा कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में करीब 70 से 80 बच्चे थे. उन्होंने कहा कि यह बच्चे किसी प्रतियोगिता से आ रहे थे और रास्ते में अचानक से बस चालक को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से बस चालक स्टेरिंग पर गिर गया. बस सीधी चलती रही. उसके बाद बच्चों ने जैसे तैसे बस को काबू किया. उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की जरूर है, क्योंकि इस बस में इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे भरे हुए थे. अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता.

Input- DARSHAN KAIT

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kurukshetra NewsHaryana newsheart attack
;