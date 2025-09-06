Haryana News: CM नायब सैनी ने जलभराव की स्थिति का किया निरीक्षण, किसानों को दिया मदद का आश्वासन

Kurukshetra News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कुरुक्षेत्र के शाहाबाद और पिहोवा के जलभराव इलाकों का निरीक्षण किया. सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं. वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जलभराव से प्रभावित लोगों से भी मिले और उनकी समस्याएं सुनी.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार पहाड़ों और मैदानी इलाकों में ज्यादा बारिश होने की वजह से स्थिति खराब हो गई है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और हमारे सभी अधिकारी फील्ड में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि सभी मंत्री और विधायक भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जहां जो भी व्यवस्था करनी है, वह भी की जा रही है.

उन्होंने कहा कि इस नदियों के ओवरफ्लो होने की वजह से फसल बहुत ज्यादा खराब हुई है, जिसको लेकर ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खिला हुआ है. उन्होंने कहा कि लगभग 2500 गांव के लिए यह पोर्टल खुला है और लगभग 169738 किसानों ने अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन करवाया है. हरियाणा में 996701 क्षेत्र का पंजीकरण पोर्टल पर करवाया है.

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पूर्ण तत्परता से कार्य कर रही है. उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करते हुए कहा कि सभी राजनीति से ऊपर उठकर इस प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद करें.

इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर हमला किया और उन्होंने कहा कि हर वर्ष नालों की सफाई होती है, लेकिन विपक्षी दल हर मुद्दे पर राजनीति करता है. उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है और इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भरा हुआ है.

वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की खराब तबियत का पता लगा था, जिसके बाद उन्होंने रात को फोन किया था. वह अस्पताल में दाखिल थे श्याद इसीलिए उनसे बात नहीं हो पाई थी. मगर आज उन्होंने उनकी तबीयत का पता किया और कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द पूर्ण तरीके से वह स्वस्थ हो.

