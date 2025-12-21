सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान, 7 हजार भूमिहीन परिवारों को मिलेंगे 100 गज के प्लॉट

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र जिले के गांव प्रहलादपुर, बदरपुर और बणी में शनिवार को धन्यवाद एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के करीब 7 हजार भूमिहीन परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे. इन प्लॉटों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि लाभार्थियों को मकान बनाने में आर्थिक सहायता मिल सके. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक 15 हजार से अधिक पात्र परिवारों को 30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है, उन्हें जल्द ही दूसरी किस्त में भी प्लॉट आवंटित किए जाएंगे.

युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियां निकाली जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीनों गांवों के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं भी कीं. उन्होंने प्रहलादपुर, बदरपुर और बणी गांव के लिए 21-21 लाख रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की. इसके अलावा प्रहलादपुर में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 47.46 लाख रुपये की पाइपलाइन योजना और बदरपुर में 43.31 लाख रुपये की पाइपलाइन योजना को स्वीकृति दी गई है. सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए भी अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई.

मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि अब 1.40 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी. उन्होंने बताया कि योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों की रफ्तार को आगे भी तेजी से रखा जाएगा.