Haryana News: कुरुक्षेत्र में 15 साल की छात्रा को वैन में खींचने की कोशिश, किडनैप होने से बाल-बाल बची नाबालिग

दिल्ली में किडनैपिंग के मामले चर्चा में बने हुए हैं. इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा में 15 साल की स्कूली छात्रा के किडनैपिंग की कोशिश का मामसा सामने आया, जिसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है.  घटना उस समय हुई जब नाबालिग स्कूल जा रही थी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:10 PM IST

Kurukshetra News: दिल्ली में किडनैपिंग के मामले चर्चा में बने हुए हैं. इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा में 15 साल की स्कूली छात्रा के किडनैपिंग की कोशिश का मामसा सामने आया, जिसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

घटना उस समय हुई जब नाबालिग स्कूल जा रही थी. तब किडनैपरों ने उसे बैग से वैन में खींचने की कोशिश की, लेकिन नाबालिग लड़की अपना बैग फेंककर सामने के घर में घुस गई. यहां से उसने घरवालों को फोन किया. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग चिल्लाते हुए सामने वाले घर में घुस गई. घर में घुसकर उसने उस घर के लोगों को पूरी बात बताई और उनसे फोन लेकर अपने घरवालों को घटनास्थल पर बुला लिया. घरवालों ने मौके पर पहुंच कर पुलिस को सूचना दी. इधर, किडनैपिंग की खबर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए.
 
लड़की के मुताबिक, वह लाडवा के वार्ड 6 की रहने वाली है और वार्ड-5 के एक प्राइवेट स्कूल में 9वी क्लास में पढ़ती है. सुबह के समय वह पैदल स्कूल जा रही थी. तभी एक वैन उसके पास रुकी, जिसमें 3 लोग सवार थे. इन लोगों ने उसका बैग पकड़ लिया और उसे गाड़ी में खींचने की कोशिश की.

सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. नाबालिग का बैग उसके स्कूल के पास से बरामद हुआ. घटना के बाद से लड़की काफी डरी सहमी हुई है. उधर, पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. लड़की के घरवाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वहीं थाना लाडवा के SHO गुरनाम सिंह ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है, फुटेज में कहीं कोई वैन नहीं दिखाई दी. पुलिस और भी जगह से फुटेज खंगाल रही है. उन्होंने बताया कि अभी तक नाबालिग और उसके परिजनों से कोई शिकायत नहीं मिली है.

Input: Darshan Kait

