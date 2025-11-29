Haryana Crime: कुरुक्षेत्र में विवाहिता की रहस्यमयी मौत से तनाव, परिजनों का आरोप- गला दबाकर की गई हत्या

Kurukshetra Crime News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद के गांव हबाना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है.

परिजनों का कहना है कि विवाहिता की शादी को कुछ ही समय हुआ था और लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि देर शाम उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन जब वे पहुंचे तो वह मृत अवस्था में थी. परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि बेटी के शरीर पर ऐसे निशान मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उसकी हत्या की गई है न कि यह कोई प्राकृतिक मौत है.

उन्होंने इस घटना में ससुराल पक्ष के कई लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. परिजनों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे मजबूर होकर मृतका के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाएंगे. परिजनों ने चेतावनी दी कि वे न्याय के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग करेंगे.

वहीं पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

शाहाबाद थाना प्रभारी सुनील वत्स का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच की जा रही है. थाना प्रभारी सुनील वत्स ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

