Kurukshetra News: महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. महिला की 1 साल पहले ही शादी हुई थी. मृतका के मायके वालों ने बताया कि बीते दिन काजल का उनके पास फोन आया था कि उसके साथ मार पिटाई की जा रही है और उसको मारने की भी धमकी दी जा रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:21 PM IST

Haryana News: कुरुक्षेत्र में गर्भवती महिला ने किया सुसाइड, ससुराल पक्ष पर लगा मारने का आरोप

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के लाडवा के गांव बपदा में एक 21 वर्षीय गर्भवती महिला काजल का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटका शव मिला है. वहीं शव मिलने से गांव में दहशत का माहौल हो गया. 

महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. महिला की 1 साल पहले ही शादी हुई थी. मृतका के मायके वालों ने बताया कि बीते दिन काजल का उनके पास फोन आया था कि उसके साथ मार पिटाई की जा रही है और उसको मारने की भी धमकी दी जा रही है. वहीं इसके बाद आज सुबह काजल के पति का फोन आया कि काजल ने घर में फांसी लगा ली है. जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे है.

उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि काजल को उसको ससुरालवालों ने मारा है. इसलिए वह उचित कानूनी कार्यवाही चाहते हैं. वहीं मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर जानपाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. 

मृतका की सास ने बताया कि कल काजल का भाई भैया दूज पर घर आया था और वह काजल को कह कर गया था कि हमें कोई लेना देना नहीं है. तो फांसी लगा लेना हम इनको अपने आप देख लेंगे. उन्होंने कहा कि हमने काजल को कुछ नहीं कहा और न ही हमारी कोई काजल लड़ाई झगड़ा हुआ. आज उसने अचानक से ही फांसी लगा ली वह तो अपने काम पर जा रहे थे.

Input: Darshan Kait

