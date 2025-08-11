Kurukshetra Crime: ज्वाइंट बाथरूम को लेकर हुआ विवाद, BJP नेत्री के जेठ ने काट दी नाक
Kurukshetra Crime: ज्वाइंट बाथरूम को लेकर हुआ विवाद, BJP नेत्री के जेठ ने काट दी नाक

कुरुक्षेत्र में एक ज्वाइंट बाथरूम को तोड़ने के विवाद में बीजेपी की बूथ अध्यक्ष रीना पर उनके कांग्रेस समर्थक जेठ ने तेजधार हथियार से हमला किया. इस हमले में रीना की नाक काट दी गई, जिससे वह बेसुध हो गई.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:22 PM IST

Kurukshetra Crime News: कुरुक्षेत्र में एक ज्वाइंट बाथरूम को तोड़ने के विवाद में बीजेपी की बूथ अध्यक्ष रीना पर उनके कांग्रेस समर्थक जेठ ने तेजधार हथियार से हमला किया. इस हमले में रीना की नाक काट दी गई, जिससे वह बेसुध हो गई. इसके बाद भी उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें अन्य लोगों ने भी उसे लातें मारी और सिर पर ईंट फेंकी. घायल रीना ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उनका जेठ कांग्रेस समर्थक है और उसने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के एक विधायक का फोन करवाया. पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. 

डल्ला माजरा की रहने वाली रीना ने बताया कि वह कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में गांव के बूथ की अध्यक्ष हैं. उनके घर पर उनका और उनके जेठ के परिवार का ज्वाइंट बाथरूम है, जिसे उनके जेठ ने तोड़ दिया. रीना ने बताया कि वह रक्षाबंधन के अवसर पर अपने घर गई थीं. जब वह वापस लौटीं तो देखा कि उनका ज्वाइंट बाथरूम तोड़ दिया गया है. इस पर जब उन्होंने अपने जेठ से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह उनकी जमीन है, इसलिए उन्होंने बाथरूम तोड़ दिया.

रीना ने कहा कि अगर उन्हें पहले थोड़ी मोहलत दी जाती तो वह अपने लिए अलग से बाथरूम बनवा लेतीं. उनके घर में एक बेटी और बेटा भी हैं, ऐसे में उन्हें टॉयलेट के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है. जब विवाद बढ़ा तो रीना ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने आकर जेठ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जेठ ने उनकी बात नहीं मानी. 

इसके अलावा, रीना का आरोप है कि जेठ ने उनकी स्कूटी भी तोड़ दी. रीना ने झगड़े के बाद इस्माइलाबाद पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई. थाने से तीन पुलिसकर्मी उनके घर आए और जेठ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने. अगले दिन, जब रीना का भाई घर पर था, तब उनका जेठ फिर से आया और गाली-गलौज करने लगा. जब रीना ने इसका विरोध किया, तो जेठ ने उसके साथ हाथापाई की. 

रीना ने आरोप लगाया कि उसके जेठ ने उसे घर के अंदर ले जाकर बुरी तरह मारा. इस दौरान जेठ के लड़के भी अंदर आए और उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की. आरोप है कि जेठ के पास तेजधार हथियार था, जिससे उसने रीना की नाक काट दी. रीना ने कहा कि जब वह बेसुध हो गईं, तब भी उनके साथ मारपीट की गई. किसी ने उन्हें लात मारी तो किसी ने सिर पर ईंट मारी. रीना का आरोप है कि उनके जेठ ने कांग्रेस के विधायक का कॉल कर पुलिस पर दबाव बनाया. 

इस मामले पर इस्माइलाबाद थाना के SHO राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है. उन्होंने कहा कि मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

