Haryana News: कुरुक्षेत्र के रेस्ट हाउस में आराम फरमाता मिला मगरमच्छ, सिंचाई विभाग के JE ने की निगरानी

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में 5 फुट लंबा मगरमच्छ आराम करते मिला. वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम आधी रात में रेस्क्यू चलाकर उसे काबू किया. विभाग को रात में मगरमच्छ के दोबारा नहर में गायब होने की आशंका थी. रेस्क्यू के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली.

जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर (JE) ने सबसे पहले विभाग के रेस्ट हाउस के पास मगरमच्छ को देखा. रात गहरी होने के कारण जेई लगातार उस पर नजर बनाए रहा ताकि मगरमच्छ कहीं इधर-उधर न भागे और किसी तरह का खतरा न पैदा हो.

JE ने तुरंत मामले की सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को सूचना दी गई. आधी रात में विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार और सुभाष ढुल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद करीब 5 फुट लंबे मगरमच्छ को काबू कर लिया.

कर्मी सुभाष ढुल के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को पकड़कर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भौर सैयदां में छोड़ दिया. मगरमच्छ पास की किसी ड्रेन से भटककर रेस्ट हाउस तक पहुंच गया. चूंकि एसवाईएल और नरवाना ब्रांच नहर में पानी है, ऐसे में मगरमच्छ के वहां से आने की आशंका जताई.

INPUT: DARSHAN KAIT