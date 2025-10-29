Haryana News: धान घोटाले के विरोध में किसानों का हल्लाबोल, BKU चढूनी ग्रुप का CM आवास पर धरना

Kurukshetra News: भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने बुधवार को सैकड़ों किसानों के साथ कई घंटे कुरुक्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. किसानों ने सीएम आवास कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम थानेसर को ज्ञापन सौंपा और अधिकारियों पर मिलीभगत कर धान घोटाला करने का भी आरोप लगाया है.

BKU नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी व कर्मचारी राइस मिलरों के साथ मिलकर धान घोटाला कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसको लेकर वह पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि हरियाणा की अनाज अनाज मंडियों में धान खरीद भी बंद कर दी गई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह सभी जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे.

इस मामले को लेकर थानेसर एसडीएम ने कहा कि जो किसान यूनियन ने उनको ज्ञापन सौंपा है. उसको उचित माध्यम से आगे पहुंचा जाएगा और जो भी जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों व अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, उसकी भी गहनता से जांच की जाएगी.

ये भी पढ़ें: आखिर क्या चाहते हैं 81 गांवों के किसान? नोएडा में हल्लाबोल.. बड़ा आंदोलन शुरू

INPUT: DARSHAN KAIT