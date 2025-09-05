Haryana News: कुरुक्षेत्र में उफान पर मारकंडा नदी, धोखे से SYL नहर में छोड़ा पानी
Kurukshetra News: मारकंडा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रसाशन ने SYL नहर में पानी छोड़ दिया है. वहीं आज गांव झांसा में मारकंडा नदी का मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी ने जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश दिए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:55 PM IST

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के गांव झांसा में मारकंडा नदी उफान पर बह रही है. मारकंडा नदी के पुराने पुल जर्जर हालात में हैं, जिसको प्रसाशन ने पक्की दीवार करके बंद कर दिया है. इसके साथ ही मारकंडा नदी के पास 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है. वहीं मारकंडा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रसाशन ने SYL नहर में पानी छोड़ दिया है. वहीं आज गांव झांसा में मारकंडा नदी का मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी ने जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश दिए. 

मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी प्रशासनिक अधिकारियों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं से जहां-जहां जलभराव हो रहा है उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं. इसके साथ ही जो भी उचित प्रबंध इलाकों के लिए करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल शाहाबाद में मारकंडा नदी में पानी कम हुआ है और वहां स्थिति नियंत्रण में है.  तुषार सैनी ने कहा कि वह खुद भी कुरुक्षेत्र के जलभराव इलाकों का दौरा कर रहे हैं और सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेज रहे हैं. 

नहरी विभाग के एसडीओ अनिल शर्मा ने बताया कि अभी स्थिति नियंत्रण में है और बारिश भी बंद है. जिसकी वजह से मारकंडा नदी का जलस्तर घट रहा है. उन्होंने कहा कि अगर दो से तीन दिन तक बारिश नहीं हुई तो मारकंडा नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा कम होने की संभावना है, जिससे कोई भी खतरा नहीं रहेगा.  

मगर बता दें कि यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज से फिलहाल राहत वाली खबर सामने आ रही है. 110 घंटे के बाद शुक्रवार को हथिनीकुंड बैराज के गेट डाउन हो गए हैं. यमुना नदी में सिर्फ 52000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया जा रहा है. बैराज के गेट डाउन होने से दिल्ली अगले 20 से 30 घंटे के अंदर बिल्कुल सेफ हो जाएगी. दिल्ली को कोई खतरा नहीं रहेगा और हरियाणा के सभी यमुना से सटे जिलों को राहत मिलेगी.

INPUT: DARSHAN KAIT

