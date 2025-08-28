Haryana News: खेत में खा रहा था गाय... कुरुक्षेत्र के इन 2 गांवों में दिखा शेर, आसपास के कई गांवों में डर का माहौल

Trending Photos
Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र जिले के गांव कैथला और मिर्जापुर में ग्रामीणों को एक जंगली जानवर दिखाई देखने का मामला सामने आया, जिसके बाद से आसपास के गांव में दहशत फैल गई. गांव में डर का माहौल हो गया है. वहीं ग्रामीणों ने दावा किया है उन्होंने शेर का बच्चा देखा. वहीं गांव कैथला में एक मरी हुई गाय दिखाई दी. जिसको जंगली जानवर ने ही खा रहा था. गौ को देखने के बाद ग्रामीणों ने जानवर को देखा था.लोगों का कहना है कि ग्रामीणों को देखकर धान के खेतों में चला गया था.
गांव कैथला के ग्रामीणों ने बताया कि जब वह अपने खेत में जा रहे थे तो जंगली जानवर गाय को खा रहा था और उनको देखकर वह वापस मुड़ गया. जब नजदीक से देखा तो वह शेर का बच्चा था और उसके बाद वह धान के खेतों में चला गया. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया.
गांव मिर्जापुर की महिला ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खड़ी थी. उसी समय एक शेर का बच्चा उनकी तरफ आने लगा, जिसके बाद उसने शोर मचाया और वह शोर सुनकर वापस खेतों में चला गया. मौके पर पहुंचे ज्योतिसर चौकी इंचार्ज संदीप ने बताया कि ग्रामीणों को शेर के बच्चे की सूचना दी थी. जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने वन विभाग को भी सूचित कर दिया है.
मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी सुभाष ढुल ने कहा कि ग्रामीणों ने उनको शेर के बच्चे की सूचना दी थी और वह मौके पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी जांच की जा रही है. मगर उनको अभी कोई भी ऐसा सुराग या निशान नहीं मिला है, जिससे साबित हो सके कि वह शेर बच्चा था. उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई फोटो वीडियो सामने आएगी तो उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा. फिलहाल अभी तक उनको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल पाया है.
Input: Darshan Kait
