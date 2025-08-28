Haryana News: खेत में खा रहा था गाय... कुरुक्षेत्र के इन 2 गांवों में दिखा शेर, आसपास के कई गांवों में डर का माहौल
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2900315
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर कुरुक्षेत्र

Haryana News: खेत में खा रहा था गाय... कुरुक्षेत्र के इन 2 गांवों में दिखा शेर, आसपास के कई गांवों में डर का माहौल

कुरुक्षेत्र जिले के गांव कैथला और मिर्जापुर में ग्रामीणों को एक जंगली जानवर दिखाई देखने का मामला सामने आया, जिसके बाद से आसपास के गांव में दहशत फैल गई. गांव में डर का माहौल हो गया है. वहीं ग्रामीणों ने दावा किया है उन्होंने शेर का बच्चा देखा.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Renu Akarniya|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:20 PM IST

Trending Photos

Haryana News: खेत में खा रहा था गाय... कुरुक्षेत्र के इन 2 गांवों में दिखा शेर, आसपास के कई गांवों में डर का माहौल

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र जिले के गांव कैथला और मिर्जापुर में ग्रामीणों को एक जंगली जानवर दिखाई देखने का मामला सामने आया, जिसके बाद से आसपास के गांव में दहशत फैल गई. गांव में डर का माहौल हो गया है. वहीं ग्रामीणों ने दावा किया है उन्होंने शेर का बच्चा देखा. वहीं गांव कैथला में एक मरी हुई गाय दिखाई दी. जिसको जंगली जानवर ने ही खा रहा था. गौ को देखने के बाद ग्रामीणों ने जानवर को देखा था.लोगों का कहना है कि ग्रामीणों को देखकर धान के खेतों में चला गया था.

गांव कैथला के ग्रामीणों ने बताया कि जब वह अपने खेत में जा रहे थे तो जंगली जानवर गाय को खा रहा था और उनको देखकर वह वापस मुड़ गया. जब नजदीक से देखा तो वह शेर का बच्चा था और उसके बाद वह धान के खेतों में चला गया. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया. 

गांव मिर्जापुर की महिला ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खड़ी थी. उसी समय एक शेर का बच्चा उनकी तरफ आने लगा, जिसके बाद उसने शोर मचाया और वह शोर सुनकर वापस खेतों में चला गया.  मौके पर पहुंचे ज्योतिसर चौकी इंचार्ज संदीप ने बताया कि ग्रामीणों को शेर के बच्चे की सूचना दी थी. जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने वन विभाग को भी सूचित कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Haryana: नूंह में धर्मांतरण पर हिंदू संगठनों की बैठक, 31 अगस्त को लिया खास फैसला

मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी सुभाष ढुल ने कहा कि ग्रामीणों ने उनको शेर के बच्चे की सूचना दी थी और वह मौके पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी जांच की जा रही है. मगर उनको अभी कोई भी ऐसा सुराग या निशान नहीं मिला है, जिससे साबित हो सके कि वह शेर बच्चा था. उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई फोटो वीडियो सामने आएगी तो उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा. फिलहाल अभी तक उनको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल पाया है.

Input: Darshan Kait

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Haryana newsKurukshetra Newsforest departmentLion
;