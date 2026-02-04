Advertisement
Haryana: लेबनॉन में इकलौते बेटे की मौत... अब शादी को लेकर विवाद, शव भारत लाने की मांग

कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गडरिया मोहल्ला निवासी एक युवक की विदेश में दर्दनाक मौत हो गई है. युवक एक साल पहले  लेबनॉन काम करने के लिए गया था. युवक की पहचान धीरज कुमार निवासी गड़रिया महोल्ला पिहोवा के रूप में हुई है.

Feb 04, 2026

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गडरिया मोहल्ला निवासी एक युवक की विदेश में दर्दनाक मौत हो गई है. युवक एक साल पहले  लेबनॉन काम करने के लिए गया था. युवक की पहचान धीरज कुमार निवासी गड़रिया महोल्ला पिहोवा के रूप में हुई है. युवक की मौत के बाद एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें एक लड़की ने खुद को मृतक की पत्नी बताया है. वहीं परिजन इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि हमारा बेटा शादीशुदा नहीं था और इससे पहले तो कभी इस लड़की ने धीरज की पत्नी होने की दावा नहीं किया. ऐसे में परिजन शल को भारत मंगवाने और मैरिज सर्टिफिकेट की जांच की मांग कर रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, युवक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. युवक की तीन बहने हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. युवक की मौत के बाद एक नया खुलासा हुआ है. पिहोवा निवासी एक लड़की ने धीरज कुमार की पत्नी होने का दावा किया है और मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रशासन के समक्ष रखा है. 2023 में लड़की ने शादी होने का दावा किया है. 

मृतक धीरज की बहन मोना, पिता पवन कुमार और चचेरा भाई संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और न ही आज तक लड़की ने कभी उनके सामने आकर धीरज की पत्नी होने का दावा किया है. अब धीरज की मौत होने के बाद यह लड़की सामने आई है.

उन्होंने कहा कि लड़की द्वारा दिखाए गया मैरिज सर्टिफिकेट सहित सभी कागजात झूठे हैं. वह प्रशासन से उनके सभी कागजात की जांच करने और जल्द से जल्द धीरज के शव को भारत लाने की मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि वह प्रसाशन के पास कागजातों की जांच करवाने के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है.

INPUT: DARSHAN KAIT

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

