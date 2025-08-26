Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के गांव में सड़क की हालत खस्ता, स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर, जताया रोष

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के शाहाबाद के सुधपुर गांव की सड़क की हालत खस्ता है, लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, 25 साल पहले बनी ईंटों की सड़क पर हमेशा गंदा पानी जमा रहता है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है.
Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव सूढ़पुर के गांव की सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है. लगभग 25 साल पहले यह ईंटों की सड़क बनी थी. और उसके बाद अब तक इस सड़क पर कोई भी काम नहीं हुआ है और सड़क के दोनों साइड पर नाला है और नाला अंटा होने की वजह से हमेशा सड़क पर गंदा पानी खड़ा रहता है. जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं.
ग्रामीणों की मांग
आज ग्रामीणों ने रोष जताया है. ग्रामीणों ने कहा कि 25 साल पहले यह सड़क बनी थी और उसके बाद अब तक इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है. इस सड़क पर हमेशा नाले का गंदा पानी खड़ा रहता है और इसलिए यहां से गुजरना बहुत मुश्किल है और जिन लोगों के यहां पर घर है वह नारकीय जीवन जीने को मजबूर है ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से सड़क को जल्द बनाने की मांग की है.
गांव के सरपंच ने दी जानकारी
गांव सरपंच नरेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सड़क की एप्लीकेशन बीडीपीओ दफ्तर में दी हुई है. और अब तक यह सड़क पास नहीं हुई है. जैसे ही यह सड़क पास हो जाती है तो तुरंत इसको बनवा दिया जाएगा. सरपंच ने कहा कि जब तक नालों की सफाई करवा कर पानी को वहां से खत्म करवा दिया जाएगा.
Input- Darshan Kait