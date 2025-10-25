Haryana News: गतका सिखाने के बहाने दरिंदगी, कुरुक्षेत्र में धार्मिक संस्था पर लगा नाबालिगों से यौन शोषण का आरोप

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के पिहोवा कस्बे में एक धार्मिक संस्था चलाने वाले कुछ युवकों पर आठ नाबालिग बच्चों से अश्लील हरकतें करने का मामला तूल पकड़ गया है. मामले को लेकर 11 अक्टूबर को पीड़ित बच्चों के परिवार की ओर से डीएसपी कार्यालय में शिकायत दी थी. जिसके बाद पांच आरोपियों के खिलाफ सिटी थाने में पोक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

अब इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निहंग सिंहों की पंचायत हुई. जिसके बाद जत्थे ने एसएचओ सिटी नरेश से मिलकर गिरफ्तारी की मांग रखी. गिरफ्तारी न होने पर निहंग सिंहों ने कड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है. बाबा बुड्ढा दल के जत्थेदार बलविंद्र सिंह, जत्थेदार बाबा वरयाम सिंह गुरुद्वारा श्री गुरु शरण साहिब, जत्थेदार चतर सिंह, बाबा मुख्त्यारेआम सिंह, महल सिंह सहित दर्जनों निहंगों ने बताया कि 11 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद अभी तक आरोपी फरार हैं.

उन्होंने कहा कि इसी बीच पीड़ित बच्चों के परिवारों पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. अधिकतर अभिभावक दबाव में आकर शिकायत वापस लेने को राजी भी हो गए हैं. लिहाजा जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की तो वे कोई कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे.

बता दें कि एक धार्मिक संस्था चलाने वाले कुछ युवकों पर गतका सिखाने के बहाने बच्चों से यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था. जिन बच्चों से अश्लील हरकत का मुकदमा दर्ज हुआ है, उन सभी पीड़ितों की उम्र सात साल से लेकर 17 साल के बीच है.

निहंग सिंहों ने बताया कि आरोपियों ने एक धार्मिक संस्था का भवन बनाया हुआ है. जिसमें वे छोटे बच्चों को गतका सिखाते हैं. कुछ दिन पहले एक 14 वर्षीय बच्चे ने अपनी मां को गतका सीखने से मना कर दिया था. मां ने जब कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि गतका सीखाने के नाम पर संस्था चलाने वाले युवक उसके समेत सभी बच्चों से अश्लील हरकतें करते हैं. ये लोग नग्न होकर उनसे अपने मालिश तक करवाते हैं. इससे उन्हें बेहद असहजता और शर्मिंदगी महसूस होती है.

बच्चों ने मां बाप को बताया था कि उन्हें बारी बारी से कमरे में ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती है और इसे ट्रेनिंग का पार्ट बताया जाता है. पूरा मामला सामने आने के बाद अभिभावकों की ओर से इसकी शिकायत पंथ के बड़े पदाधिकारियों से भी की गई. जिन्होंने बच्चों को बुलाकर उनसे पूछताछ की थी. शिकायत मिलने पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अब आरोप है कि मामले को दबाने के लिए पीड़ितों पर प्रेशर बनाया जा रहा है.

वहीं जांच अधिकारी उर्मिला रानी ने बताया कि शिकायत दर्ज करवाने के बाद कई पीड़ित बच्चों के अभिभावक अपने बयानों से मुकर रहे हैं. एक बच्चे का अभी मेडिकल होना बाकी है. सोमवार को इसका मेडिकल कराया जाएगा. उसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसे अमल में लाया जाएगा.

INPUT: DARSHAN KAIT