Kurukshetra News: मारकंडा नदी का कहर फिर बरपा, तटबंध टूटा, गांवों में बाढ़ जैसे हालात

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी फिर आफत बनने वाली है. हिमाचल प्रदेश के नाहन में बादल फटने के बाद नदी से लगते गांवों में मारकंडा नदी का पानी फिर मार करेगा. हालांकि इन गांवों में मारकंडा के पानी से सड़कें और खेत पहले से डूबे हुए हैं. नदी में जल स्तर बढ़ता देख क्षेत्र के लोग डर के साए में हैं. मारकंडा का जल स्तर खतरे के निशान पर है. इस्माइलाबाद के नैसी गांव के पास मारकंडा नदी का तटबंध टूट गया. कल रात को तटबंध में दरार पड़ गई थी. इसके बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन आज तटबंध टूट गया. पानी में 25 से 30 फुट तटबंध बह गया. अभी ग्रामीण अपने स्तर पर उसे बंध करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है.

शाहाबाद के 7 गांव कठवा, कलसाना, मलकपुर, गुमटी, पट्टी जामड़ा, तंगौर और मुगल माजरा में मारकंडा का पानी पहुंच चुका है. इसमें कठवा, कलसाना और पट्टी जामड़ा गांव में बाढ़ जैसे हालात है. अब मारकंडा में और पानी आने से इन गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी. खेतों में पानी खड़ा होने से करीब 5 हजार एकड़ में खड़ी फसलें खराब हो चुकी हैं. पीड़ित किसानों ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है. इसलिए उनको सरकार और प्रशासन से कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि पानी आ तो गया, लेकिन इसको आगे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है.

सड़क पर दो-तीन पुलिया है जो बंद पड़ी है. उसको खोला जाए और इस पानी को वहां से आगे की तरफ निकाला जाए. उन्होंने कहा कि इस जल प्रभाव की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई है और इसलिए फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल जल्द से जल्द खोला जाए और किसानों की भरपाई की जाए. एसडीओ राकेश कुमार ने कहा कि उनके टीम मौके पर लगी हुई है और बचाव कार्य लगातार चल रहे है. अभी फिलहाल पानी थोड़ा ज्यादा है. इसलिए तटबंध बंद करने का काम धीरे चल रहा है. शाम तक पानी कम हो जाएगा तो शाम तक तटबंध भी बंद कर दिया जाएगा.

