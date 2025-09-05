Haryana News: उफान पर मारकंडा नदी और ओवरफ्लो हुआ मुंगेशपुर ड्रेन, बहादुरगढ़ में घरों में घुसा सीवर का पानी

Haryana News: बहादुरगढ़ शहर के विवेकानंद नगर और छोटूराम नगर में मुंगेशपुर ड्रेन ने तबाही मचा रखी है. मुंगेशपुर ड्रेन का पानी किनारे तोड़कर कॉलोनी के अंदर घुस चुका है. लोगों के घरों में तीन से चार फीट तक पानी पहुंच गया है. बचाव के लिए लोगों ने घर के दरवाजे के आगे ईटों की दीवारें भी बनाई, लेकिन पानी सभी बाधाओं को पार कर लोगों के घर के अंदर और बाहर जमा हो गया है. मजबूरी में लोग घरों की ऊपरी मंजिल में शिफ्ट हुए हैं.

वार्ड पार्षद संदीप का कहना है कि पिछले 10 दिनों से गली नंबर 4 से नंबर 18 तक बेहद बुरे हालात है. अब भारी बारिश के कारण मुंगेशपूर ड्रेन का पानी कॉलोनी के अंदर तक आ गया है. रूवात में कोई मदद नहीं मिली. अब नगर परिषद ने कर्मचारी और ट्रैक्टर मुहैया करवाए हैं और मिट्टी सिंचाई विभाग ने दी है. अब मिट्टी के कट्टे भरकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें की जा रही है.

लोगों का कहना है कि प्रशासन को मुंगेशपूर ड्रेन की सफाई और तटबंध दुरुस्त करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा न होने के कारण ही उन्हे दिक्कते आई हैं. भारी बारिश के कारण बने हालातों ने एक बात तो साबित कर दी सिंचाई विभाग आपदा की तैयारी करने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है. मुंगेशपुर ड्रेन हो या केसीबी ड्रेन, किसी भी ड्रेन की सफाई प्रोपर नहीं की और न ही तटबंधो को मजबूत किया है.

ऐसे में जरूरी ये है कि पहले तो लोगों और किसानों की मदद की जाए. उसके बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें कार्रवाई की जाए, जिससे कि अगले साल अगर इसी तरह भारी बारिश हो तो ऐसे हालात बनने से पहले ही उनका इंतजाम किया जा सके. मगर लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब जिम्मेदार अधिकारियों पर अभी से कार्रवाई की जाएगी.

वहीं कुरुक्षेत्र के गांव झांसा में मारकंडा नदी अपने उफान पर है. मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों को मारकंडा नदी से दूर रहने की अपील की है. मारकंडा नदी येलो अलर्ट पर है. कुरुक्षेत्र से गुजरने वाली भाखड़ा नहर में भी कुछ पानी छोड़ा गया है और एसवाईएल नहर में भी कुछ पानी छोड़ा गया है. शाहाबाद मारकंडा में 35000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है और झांसा गांव में मारकंडा नदी का 12000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया है. मारकंडा नदी ओवरफ्लो है. फिलहाल शहर या गांव में पानी नहीं जा रहा है. डरने की कोई जरूरत नहीं है. जिस तरह से आज मौसम साफ दिख रहा है उसी तरह से मारकंडा नदी से पानी कम होने की उमीद की जताई जा रही है.



Input: सुमित कुमार, दर्शन कैत