Haryana News: भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल जीरी खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि नमी की मात्रा में 22-24% तक छूट दी जानी चाहिए 

Oct 05, 2025, 11:20 PM IST

Haryana News: भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा हमला: किसानों को पोर्टल में फंसाया, वादों से मुकर गई सरकार

Haryana News: कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उनके मुद्दों को सुना और सरकार पर आरोप लगाया कि खरीद के नाम पर खुली लूट हो रही है. हुड्डा ने कहा कि किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.  

भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल जीरी खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि नमी की मात्रा में 22-24% तक छूट दी जानी चाहिए और काले दानों की मात्रा में राहत देते हुए 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाना चाहिए.  

हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों को 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर उलझा रखा है. उन्होंने बताया कि पहले किसानों की फसल बिना पोर्टल के बिक जाती थी और उन्हें तुरंत पेमेंट मिल जाती थी. अब किसानों को गेट पास कटवाने में परेशानी हो रही है. हुड्डा ने सरकार से मांग की कि पोर्टल सिस्टम को बंद किया जाए.  

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में किसी भी नेता की नाराजगी के सवाल पर कहा कि पार्टी में कोई नेता नाराज नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चुना है. यह बयान पार्टी के एकजुटता को दर्शाता है. कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा कांग्रेस को विदेशी पार्टी बताने के बयान पर हुड्डा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने अंग्रेजों को भगाया. यह बात विज को समझनी चाहिए.  

हुड्डा ने लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले 20 लाख महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब इस पर 1 लाख रुपये से कम वाली शर्त थोप दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास सभी महिलाओं का आधार कार्ड और परिवार आईडी का डेटा है, फिर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है.  

हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुणी करने का वादा किया था, लेकिन आमदनी तो दोगुणी नहीं हुई, बल्कि लागत कई गुणा बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवा और खाद के दामों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे किसान परेशान हैं.  

मुख्यमंत्री नायब सैनी के एक बयान पर पलटवार करते हुए हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पार्टी के नेताओं को संभालना चाहिए और दूसरी पार्टी के बारे में बात करने से पहले अपने लोगों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए. इस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने पिपली अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका यह दौरा किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीरता को दर्शाता है.

