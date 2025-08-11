Kurukshetra News: कीर्ति नगर में बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपी फरार

Kurukshetra News: रविवार रात बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. 3 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने वार्ड नंबर 4 कीर्ति नगर में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रविवार रात करीब 12 बजे वार्ड नंबर-4 के कीर्ति नगर में 3 गाड़ियों में आए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसमें एक गोली कीर्ति नगर के रहने वाले नरेश कुमार के पैर में लग गई. हालांकि, घटना के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत का माहौल

गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को शांत कराया, घटना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. अभी तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है. कृष्णा गेट थाना पुलिस व सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि घायल युवक नरेश कुमार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

Input- DARSHAN KAIT