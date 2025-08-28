Kurukshetra News: गांव में दिखा शेर का बच्चा, मरी गाय के पास देखा गया, फैली दहशत
Haryana News: गांव कैथला और मिर्जापुर में ग्रामीणों को एक जंगली जानवर दिखाई दिया है. वहीं गांव केथला में एक मरी हुई गो भी दिखाई दी, जिसको यह जंगली जानवर ही खा रहा था.इसके बाद आसपास के गांव में दहशत फैल गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:54 PM IST

Kurukshetra News: गांव कैथला और मिर्जापुर में ग्रामीणों को एक जंगली जानवर दिखाई दिया है. इसके बाद आसपास के गांव में दहशत फैल गई. गांव में डर का माहौल हो गया है. वहीं ग्रामीणों ने दावा किया है वह शेर का बच्चे है. वहीं गांव केथला में एक मरी हुई गो भी दिखाई दी, जिसको यह जंगली जानवर ही खा रहा था. इसके बाद ग्रामीणों ने उसको देखा था और वह ग्रामीणों को देखकर धान के खेतों में चला गया था.

ग्रामिणों में डर का महौल

वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जब वह अपने खेत में जा रहे थे तो जंगली जानवर गोकू खा रहा था और उनको देखकर वह वापस मुड़ गया. जब नजदीक से देखा तो वह शेर का बच्चा था और उसके बाद वह धान के खेतों में चला गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया. गांव मिर्जापुर की महिला ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खड़ी थी. उसी समय एक शेर का बच्चा उनकी तरफ आने लगा, जिसके बाद उसने शोर मचाया और वह शोर सुनकर वापस खेतों में चला गया.

लोगों का कहना है कि वह शेर का बच्चा था

मौके पर पहुंचे ज्योतिसर चौकी इंचार्ज संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों को शेर के बच्चे की सूचना दी थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने वन विभाग को भी सूचित कर दिया है.मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी सुभाष ढुल ने जानकारी दी की ग्रामीणों ने उनको शेर के बच्चे की सूचना दी थी और वह मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी जांच की जा रही हैं, लेकिन उनका कोई भी ऐसा सुराग या निशान नहीं मिला है, जिसे साबित हो सके कि वह शेर था. उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई फोटो वीडियो सामने आएगी तो उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक उनको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला है.

Input- DARSHAN KAIT

