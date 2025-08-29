Kurukshetra News: सरकारी स्कूल की छात्राओं ने संस्कृत शिक्षक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, एफआईआर दर्ज
Kurukshetra News: सरकारी स्कूल की छात्राओं ने संस्कृत शिक्षक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, एफआईआर दर्ज

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र से एक शर्मनाक खबर सामने आई है. शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में एक संस्कृत शिक्षक पढ़ाने के बहाने कई छात्राओं को गलत तरीके से छूता था. इस पर परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और शिक्षक के  खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
 

Written By  Harshit Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:41 AM IST

Kurukshetra Crime News: कुरुक्षेत्र के ब्लॉक पिहोवा के सरकारी स्कूल के संस्कृत टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है. उस पर आठवीं क्लास की छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप हैं. इसे लेकर पीड़ित परिवार ने स्कूल इंचार्ज को शिकायत दी थी, वही आज ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और ग्रमीणों ने कार्यवाही की मांग की है.

शिकायत के अनुसार, गांव की एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा, जो स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ती है, ने अपने पिता को बताया कि शिक्षक पढ़ाने के बहाने उसे गलत तरीके से छूता है. वहीं, अन्य आठ छात्राओं ने भी उक्त शिक्षक पर इसी प्रकार की छेड़खानी के आरोप लगाए. इस घटना के विरोध में सैंकड़ों की संख्या में अभिभावक और ग्रामीण वीरवार सुबह स्कूल पहुंच गए और जमकर रोष प्रकट किया.

ग्रामीणों ने की टीचर पर कार्रवाई की मांग 
जानकारी के मुताबिक, सुबह सैकड़ों ग्रामीण स्कूल पहुंचे और आरोपी टीचर पर कार्रवाई के लिए अड़ गए. इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को मौके पर बुला लिया. स्कूल में करीब 2 घंटे तक पुलिस, शिक्षा विभाग के अधिकारी और ग्रामीणों के बीच पंचायत चली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. 

एसएचओ ने पीड़ित परिवार को दिया आश्वासन शिक्षक के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई 
सदर थाने के एसएचओ जगदीश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वह पुलिस बल के साथ गांव के स्कूल पहुंचे. यहां ग्रामीणों की ओर से शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत मिली है, शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

