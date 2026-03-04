कनाडा जाने का सपना टूटा, एजेंट ने 33 लाख ठगे और जान से मारने की धमकी दी

Haryana News: कुरुक्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां कनाडा का PR (परमानेंट रेजीडेंसी) वीजा देने के नाम पर एजेंट ने 32 लाख रुपए ठगे हैं. आरोपी ने पैसे तो लिए, लेकिन ना वीजा लगवाया और ना ही कागजात वापस किए. इसके बाद जब पिता-बेटे ने पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी दी. कृष्ण कुमार ने बताया कि उनका बेटा रुपेंद्र कौशिक कनाडा जाना चाहता था. ऐसे में साल 2022 में सैर के दौरान ब्रह्मसरोवर के पास उसकी मुलाकात पवन कुमार से हुई. पवन की देव डिजिटल वर्ल्ड नाम की कंपनी है. साथ ही पवन ने रुपेंद्र को कनाडा PR वीजा पर भेजने का वादा भी किया था.

कैसे ठगे 33 लाख रुपए?

वहीं आरोपी पवन ने कृष्ण कुमार को कनाडा जाने के लिए 33 लाख रुपए का खर्च बताया था. आरोपी ने कृष्ण कुमार से टोकन मनी के नाम पर 50 हजार रुपए एडवांस भी लिया था. कुछ दिन का समय बीतने के बाद पवन उसे पटियाला में BG इमिग्रेशन कंपनी में ले गया, जहां जतिन प्रकाश, उसकी पत्नी नितिका सैनी और पार्टनर भूमित लुम्बा से उसकी मुलाकात करवाई. वहां पर आरोपियों ने पवन कुमार की बात दोहराई. फिर विश्वास करके उसने 16.90 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर किए और 15 लाख रुपए कैश आरोपियों को दे दिए. वहीं आरोपियों ने एग्रीमेंट में सिर्फ 16.90 लाख का जिक्र किया. कैश को कोई जिक्र ही नहीं किया गया. इतना होने के बाद आरोपियों ने उसके बेटे का मेडिकल और बायोमेट्रिक के लिए बुलाया.

पुलिस कर रही जांच

27 अप्रैल 2023 को आरोपी ने 29 अप्रैल को मोहाली स्थित एक निजी अस्पताल में मेडिकल होने का मैसेज किय. इसके बाद 6 सितंबर 2023 को मैसेज किया कि 8 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित वीएफएस सेंटर में बायोमेट्रिक प्रक्रिया होगा. काफी समय बीत जाने के बावजूद वीजा नहीं मिलने पर परिजनों ने कनाडा इमिग्रेशन विभाग (IRCC) से संपर्क किया, जहां पता चला कि फाइल पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है. जब इस बारे में आरोपियों से पूछताछ की गई तो वे टालमटोल करते रहे और कथित तौर पर फर्जी पोर्टल स्क्रीनशॉट भेजकर गुमराह करते रहे. आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज अपने पास रख लिए और वापस नहीं किए. पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.