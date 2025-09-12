Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में IELTS सेंटर पर फायरिंग, 4 राउंड चलाकर मौके से फरार हुए नकाबपोश बदमाश

Kurukshetra News: DSP सुनील कुमार ने बताया कि बदमाश फायरिंग करने के बाद फरार हो गए. पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आरोपियों की पहचान की जा सके.
Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में नए बस अड्डे के पास एक आईलेट्स सेंटर पर दो नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की. घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई, जब बदमाश बाइक पर आए और सेंटर के बाहर चार राउंड फायर किए. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ.
घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. DSP सुनील कुमार ने बताया कि बदमाश फायरिंग करने के बाद फरार हो गए. पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आरोपियों की पहचान की जा सके.
घटना की सूचना मिलने पर कांग्रेस के थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और मामले की गंभीरता को समझा.
पुलिस ने नाकाबंदी कराई और कंट्रोल रूम से चेकिंग अलर्ट जारी किया गया. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे. हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि फायरिंग का क्या इरादा था.
इस घटना में रंगदारी की मांग का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. राहत की बात यह है कि इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई. आगे की कार्रवाई शिकायत और जांच के आधार पर की जाएगी.
