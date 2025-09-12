Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में IELTS सेंटर पर फायरिंग, 4 राउंड चलाकर मौके से फरार हुए नकाबपोश बदमाश
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2919356
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर कुरुक्षेत्र

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में IELTS सेंटर पर फायरिंग, 4 राउंड चलाकर मौके से फरार हुए नकाबपोश बदमाश

Kurukshetra News: DSP सुनील कुमार ने बताया कि बदमाश फायरिंग करने के बाद फरार हो गए. पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आरोपियों की पहचान की जा सके. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 03:50 PM IST

Trending Photos

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में IELTS सेंटर पर फायरिंग, 4 राउंड चलाकर मौके से फरार हुए नकाबपोश बदमाश

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में नए बस अड्डे के पास एक आईलेट्स सेंटर पर दो नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की. घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई, जब बदमाश बाइक पर आए और सेंटर के बाहर चार राउंड फायर किए. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ. 

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. DSP सुनील कुमार ने बताया कि बदमाश फायरिंग करने के बाद फरार हो गए. पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आरोपियों की पहचान की जा सके. 

घटना की सूचना मिलने पर कांग्रेस के थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और मामले की गंभीरता को समझा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने नाकाबंदी कराई और कंट्रोल रूम से चेकिंग अलर्ट जारी किया गया. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे. हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि फायरिंग का क्या इरादा था. 

इस घटना में रंगदारी की मांग का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. राहत की बात यह है कि इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई. आगे की कार्रवाई शिकायत और जांच के आधार पर की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली HC को मिली बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कर बाहर निकाले गए जज और वकील

INPUT: DARSHAN KAIT

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Haryana newsKurukshetra Newsfiring newscrime news
;