Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana3122540
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र में किसान महापड़ाव पर रोक, मगर आंदोलन की आग न हुई ठंडी... भारत-US ट्रेड डील पर सरकार को दी चेतावनी

Kurukshetra News:  धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले तीन दिनों से चल रहा किसान महापड़ाव आज समाप्त हो गया है. मगर इससे पहले विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को चेतावनी भी दी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:57 PM IST

Trending Photos

कुरुक्षेत्र में किसान महापड़ाव पर रोक, मगर आंदोलन की आग न हुई ठंडी... भारत-US ट्रेड डील पर सरकार को दी चेतावनी

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में तीन दिनों से हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर चल रहे महापड़ाव के खत्म होने का किसानों ने आज किया ऐलान. विभिन्न मांगो को लेकर किसानों ने एडीसी को सौंपा ज्ञापन. किसानों ने सरकार को दी चेतावनी महापड़ाव खत्म हुआ, अगर जल्द ट्रेड डील रद्द न हुई तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा.

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले तीन दिनों से चल रहा किसान महापड़ाव आज समाप्त हो गया है. अब सभी किसान अपने घरों को लौटेंगे, इसका ऐलान खुद किसान नेताओं ने किया. इस ऐलान से पहले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एडीसी को ज्ञापन भी सौंपा. विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को चेतावनी भी दी है.

पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नाथवान ने कहा कि हरियाणा किसान संघर्ष मजदूर मोर्चे के आह्वान पर प्रदेश के 10 संगठनों की कॉल पर मुख्यमंत्री आवास पर 3 दोनों का महापड़ाव अब समाप्त किया जा रहा है. लंबे समय से किसानों की कईं मांगें लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकाला, अब एडीसी को ज्ञापन सौंपा गया है. उम्मीद है सरकार मांगों को पूरा करने पर विचार करेगी. भारत अमेरिका डील को रद्द किया जाएगा ऐसी उम्मीद है. 

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत-अमरीका ट्रेड डील को वापिस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.

एडीसी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों से सरकार को अवगत कराया जाएगा और उचित स्तर पर विचार किया जाएगा. इसके बाद किसानों ने फिलहाल महापड़ाव समाप्त करने का ऐलान कर दिया.

हालांकि, किसान संगठनों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आंदोलन समाप्त नहीं, बल्कि स्थगित किया गया है. यदि सरकार ने समय रहते मांगें पूरी नहीं की तो प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी. फिलहाल प्रशासन ने राहत की सांस ली है, अब किसान अपने घरों को लौट पड़ेंगे.

ये भी पढ़ें: Faridabad-Gurugram: रेड लाइट पर खड़ी बाइक को इनोवा ने मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत

INPUT: DARSHAN KAIT

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Farmers protestKurukshetra NewsHaryana newsFarmers protest due to india-US trade deal