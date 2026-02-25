कुरुक्षेत्र में किसान महापड़ाव पर रोक, मगर आंदोलन की आग न हुई ठंडी... भारत-US ट्रेड डील पर सरकार को दी चेतावनी

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में तीन दिनों से हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर चल रहे महापड़ाव के खत्म होने का किसानों ने आज किया ऐलान. विभिन्न मांगो को लेकर किसानों ने एडीसी को सौंपा ज्ञापन. किसानों ने सरकार को दी चेतावनी महापड़ाव खत्म हुआ, अगर जल्द ट्रेड डील रद्द न हुई तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा.

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले तीन दिनों से चल रहा किसान महापड़ाव आज समाप्त हो गया है. अब सभी किसान अपने घरों को लौटेंगे, इसका ऐलान खुद किसान नेताओं ने किया. इस ऐलान से पहले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एडीसी को ज्ञापन भी सौंपा. विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को चेतावनी भी दी है.

पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नाथवान ने कहा कि हरियाणा किसान संघर्ष मजदूर मोर्चे के आह्वान पर प्रदेश के 10 संगठनों की कॉल पर मुख्यमंत्री आवास पर 3 दोनों का महापड़ाव अब समाप्त किया जा रहा है. लंबे समय से किसानों की कईं मांगें लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकाला, अब एडीसी को ज्ञापन सौंपा गया है. उम्मीद है सरकार मांगों को पूरा करने पर विचार करेगी. भारत अमेरिका डील को रद्द किया जाएगा ऐसी उम्मीद है.

साथ ही साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत-अमरीका ट्रेड डील को वापिस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.

एडीसी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों से सरकार को अवगत कराया जाएगा और उचित स्तर पर विचार किया जाएगा. इसके बाद किसानों ने फिलहाल महापड़ाव समाप्त करने का ऐलान कर दिया.

हालांकि, किसान संगठनों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आंदोलन समाप्त नहीं, बल्कि स्थगित किया गया है. यदि सरकार ने समय रहते मांगें पूरी नहीं की तो प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी. फिलहाल प्रशासन ने राहत की सांस ली है, अब किसान अपने घरों को लौट पड़ेंगे.

INPUT: DARSHAN KAIT