कुरुक्षेत्र में सनसनी, बेल्ट से गला घोंटकर पत्नी की हत्या, फिर तालाब में कूदकर दे दी जान

Kurukshetra News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी. बाद में खुद ही तालाब में कुदकर जान दे दी. यह घटना करीब 1 बजे दबखेड़ा गांव में हुई
Haryana News: कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी तालाब (जोहड़) में कूदकर सुसाइड कर लिया. घटना रात करीब 1 बजे दबखेड़ा गांव में हुई. उधर, घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. यहां पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया. अभी घटना के पीछे के कारण सामने नहीं आए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मृतक दंपती की पहचान रणजीत सिंह और उसकी पत्नी निशा निवासी दबखेड़ा के रूप में हुई. दपंती अपने पीछे 2 बेटों को छोड़ गए हैं. वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गोताखोर प्रगट सिंह ने रणदीप सिंह के शव को तालाब से बाहर निकाल कर पुलिस को सौंप दिया है.
कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू
लाडवा थाना के SHO जगदीश टामक ने बताया कि दंपती के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. शुरुआती के अनुसार, पत्नी निशा के पास किसी विदेशी नंबर से कॉल आई थी, जिसके बाद उसने किसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए.उसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया. आगे की कार्रवाई परिजनों के बयान के आधार पर होगी. गांव के सरपंच प्रतिनिधि स्वर्ण सिंह ने बताया कि कल रणदीप मेरे पास आया था और कहने लगा कि मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए. तब मैंने उसे कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं. तलाक तो कोर्ट से मिलेगा. तो रणदीप बोला कि मैं कैसे करूं. मैंने कहा कि आप थाने में जाकर शिकायत कर दो और जैसे भी आगे कार्रवाई होगी पुलिस करेगी.
क्या है सुसाइड का कारण?
गांव के सरपंच प्रतिनिधि स्वर्ण सिंह ने बताया कि कल रणदीप थाने में भी गया था. वहां कोई नहीं मिला तो वापस आ गया. आज तड़के मेरे पास कॉल आई कि रणदीप ने जोहड़ में छलांग लगा दी है. बच्चों ने भी बताया कि उनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई है. वह कल गुरुद्वारे में भी गए थे. गांव के सरपंच प्रतिनिधि स्वर्ण सिंह ने बताया कि रणदीप की पत्नी के मोबाइल पर बार-बार कॉल और मैसेज आते थे. शायद इसलिए उसने यह कदम उठाया होगा. उधर, SHO जगदीश टामक ने भी विदेशी नंबर से कॉल के बाद पैसे ट्रांसफर की बात कही है. हालांकि जांच के बाद साफ होगा हत्या और सुसाइड का कारण क्या है.
