Kurukshetra News: मुंह पर कपड़ा बांधा... फिर बंदूक लेकर शराब के ठेके पर पहुंचा, वहां पहुंचते ही पलट गई बाजी

Kurukshetra News: लाडवा में इंद्री चौक पर एक युवक ने शराब के ठेके पर गोली चलाने के मकसद से पहुंचा. युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर शराब के ठेके के अंदर पहुंचा. उसने ठेके में बैठे गनमैन को देखकर अपना इरादा बदल लिया.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Renu Akarniya|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:31 PM IST

Kurukshetra News:  हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से हैरान करने वाला सामने आया, जहां वारदात को अंजाम देने पहुंचा शख्स मौके से भाग निकला. मामला लाडवा में इंद्री चौक का है, जहां एक युवक ने शराब के ठेके पर गोली चलाने के मकसद से पहुंचा. युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर शराब के ठेके के अंदर पहुंचा. उसने ठेके में बैठे गनमैन को देखकर अपना इरादा बदल लिया.  

युवक ने जैसे ही गोली चलाने के लिए गन तानी, ठेके के अंदर बैठे गनमैन ने उसे देख लिया और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा. यह गनमैन की तत्परता थी, जिसने युवक को भागने पर मजबूर कर दिया. युवक आगे खड़ी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया. 

ठेके पर मौजूद व्यक्ति कुलदीप सिंह ने बताया कि वह घटना के समय अंदर बैठे हुए था. उन्होंने कहा कि युवक ने आते ही गन तानी, लेकिन गनमैन की उपस्थिति ने उसे डराया और वह भागने लगा. कुलदीप ने इस घटना को बेहद डरावना बताया.  

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की. पुलिस अधिकारी मूलचंद ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि फिलहाल आगामी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय निवासियों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

INPUT: DARSHAN KAIT

