Kurukshetra News: स्कूल से 8 साल के छात्र के किडनैप का मामला निकला पारिवारिक विवाद
Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के सैनी पब्लिक स्कूल के कक्षा 4 के 8 वर्षीय छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है. हालांकि, जांच में पता चला है कि यह पारिवारिक विवाद का मामला है. जब छात्र की मां सोनिया रानी स्कूल पहुंची और अपने बच्चे को वहां नहीं पाया तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया.

Written By  Harshit Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:50 PM IST

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के सैनी पब्लिक स्कूल से चौथी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है. बच्चों की मां ने मौके पर पुलिस को बुलाकर बच्चों की तलाश करने की गुहार लगाई. बताया जा रहा है कि यह पति-पत्नी के बीच का झगड़ा था और बच्चा माता के पास अपने नाना नानी के घर रहता है. 

बच्चे की माता सोनिया रानी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा है और आज जब बच्चे को लेने स्कूल पहुंचे तो उनका बच्चा नहीं मिला और स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने बच्चा उसके पिता को दिया है. जिसके बाद उन्होंने मौके पर पुलिस बुलाई है और कार्यवाही की मांग की है.

पुलिस ने दी बच्चें की जानकारी
मौके पर पहुंचे डायल 112 के पुलिस कर्मचारी ने जानकारी देते बताया कि उनको फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी. उन्होंने थाने में सूचित कर दिया है पुलिस ने कहा कि फिलहाल बच्चा सुरक्षित है, वह अपने पिता के पास है. उसके पिता को भी फोन करके थाने में बुला लिया गया है.

माता-पिता के बीच विवाद के चलते बच्चा पहुंचा थाने
स्कूल के प्रिंसिपल डॉ गुलशन कुमार ने जानकारी देते बताया कि आज छुट्टी होने से 15 मिनट पहले बच्चे का पिता स्कूल में आया थे, वह बच्चे को अपने साथ लेकर गया था और जब स्कूल की छुट्टी हुई तो उसके नाना बच्चों को लेने आए तो उन्होंने कहा कि उसके पिता के साथ बच्चे को नहीं भेजना था. उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि उनके माता-पिता का आपस में कोई झगड़ा चल रहा है. उन्होंने कहा कि उसके बच्चे के पिता से भी बातचीत हो गई है और अब बच्चे के माता पिता थाने में गए है, फिलहाल बच्चा सुरक्षित है. 

Input- DARSHAN KAIT

 

