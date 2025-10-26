Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2975845
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र पुलिस का बड़ा अभियान, संदिग्धों और अवैध शराब पिलाने वालों पर कसा शिकंजा

Kurukshetra Police Crackdown: कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा अपराधिक गतिविधियों रोकने के लिए नाकाबंदी की जा रही है.  चैंकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है. इस दौरान जितने भी संदिग्ध व्यक्तियों पर खास नजर रखा जा रहा है

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:05 PM IST

Trending Photos

कुरुक्षेत्र पुलिस का बड़ा अभियान, संदिग्धों और अवैध शराब पिलाने वालों पर कसा शिकंजा

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा अपराधिक गतिविधियों रोकने के लिए नाकाबंदी की जा रही है. साथ ही चैंकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है. इस दौरान जितने भी संदिग्ध व्यक्तियों पर खास नजर रखा जा रहा है. यातायात के नियमों का पालन करवाने और अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा कसा है. पुलिस ने कई लोगों पर शिकंजा कसा है. 

 संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर
जानकारी के अनुसार, थाना सदर थानेसर प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नीतीश उसके आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने तथा अवैध रूप से शराब पीनेऔरव पिलाने वालों पर शिंकजा कसने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा चैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रबन्धक थाना/प्रबन्धक यातायात को संदिग्ध वाहनों की चैंकिंग करने के आदेश दिए थे. पुलिस अधीक्षक ने अपने आदेश में कहा कि बिना नम्बर प्लेट, मुह पर कपड़ा बांधकर वाहन चलाने वाले, काली फिल्म लगे के वाहन चालकों तथा अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर नियमानुसार कारवाई करें. 

ये भी पढ़ें- हरियाणा की हवा में जहर! फतेहाबाद देश में सबसे प्रदूषित शहर बना

Add Zee News as a Preferred Source

वाहन चालक बिना नंबर प्लेट मोटरसाईकिल चलाते हैं
अक्सर देखने को मिलता ह कि वाहन चालक बिना नंबर प्लेट मोटरसाईकिल या अन्य वाहन पर किसी वारदात को अंजाम देते हैं. वहीं कुछ युवा गाड़ियों में काली फिल्म लगाकर यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं. वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की पालना न करने से एक और जहां सड़क हादसे बढ़ते हैं. वहीं अपराधिक किस्म के लोग भी इसका फायदा उठाते हैं. वहीं कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर आमजन की शांति भंग करते हैं. शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं. तथा कई बार तो ज्यादा नशे के कारण किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम देते हैं.

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kurukshetra police crackdownIllegal alcohol consumption