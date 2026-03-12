कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, अग्निवीर जवान और भतीजी की मौत, भतीजा घायल

Haryana News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इसमें 22 साल के अग्निवीर जवान और उसकी 11 साल की भतीजी की मौत हो गई. वहीं 13 साल के भतीजा घायल हो गया. घायल बच्चे का इलाज फिलहाल कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

कैसे हुआ ये हादसा ?

बता दें कि ये हादसा लाडवा-यमुनानगर हाईवे पर लाठी-धनौरा गांव के पास हुआ. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई और सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा टूटकर करीब 10 फुट दूर जा गिरा और गाड़ी पलटते हुए खेत में जा पहुंचा. मृतकों की पहचान बडौंदा गांव निवासी आर्यन और उसकी भतीजी कनिका के रूप में हुई . जानकारी के अनुसार, आर्यन अपने भतीजे अभि (13) और भतीजी कनिका के साथ कार से लाडवा गया था. रात करीब 8 बजे तीनों वापस अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार लाठी-धनौरा और जैनपुर जाटान गांव के बीच पहुंची, अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई, और पेड़ से टकराने के बाद पास के खेत में पलट गई.

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में इस दिन आंधी के साथ पूरे दिन होगी बारिश, बदलेगा मौसम का मिजाज!

Add Zee News as a Preferred Source

शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है

हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे तीनों को बाहर निकाला और तुरंत लाडवा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद आर्यन और कनिका को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल अभि को इलाज के लिए कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया, जहां एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. मामले की सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. गुरनाम सिंह ने बाताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.