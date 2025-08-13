Kurukshetra News: पुरानी रंजिश बनी जंग का कारण, कुबेर कॉलोनी में दो पक्षों में हिंसक भिड़ंत, 3 घायल

Kurukshetra Crime News: कुरुक्षेत्र के कुबेर कॉलोनी क्षेत्र में उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई. हिंसा के इस घटनाक्रम में दो कारें, दो मोटरसाइकिलें और एक घर के शीशे भी चकनाचूर हो गए.
Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के कुबेर कॉलोनी क्षेत्र में उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई. कभी एक-दूसरे के बेहद करीबी रहे दो लोग अब जानी दुश्मन बन चुके हैं. मिली जानकारी के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर भी बरसाए, बल्कि तलवारों का भी इस्तेमाल किया. हिंसा के इस घटनाक्रम में दो कारें, दो मोटरसाइकिलें और एक घर के शीशे भी चकनाचूर हो गए. हालात इतने बिगड़ गए कि आसपास के लोग दहशत में अपने घरों में दुबक गए.
दो युवक हुए गंभीर
इस झगड़े में एक महिला अंजली माता और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को कंट्रोल में लिया. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और जरूरी सबूत जुटाए हैं.
थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि एक पक्ष के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दूसरा पक्ष फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती है. उनके स्वस्थ होते ही बयान दर्ज कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा. पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों को चोटें आई हैं और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है. पुलिस का कहना है कि यह झगड़ा आपसी पुरानी रंजिश के चलते हुआ है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे इलाके में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो.
