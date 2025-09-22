Navratri 2025: 9 नहीं 15 दिन तक मनाया जाएगा हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में नरवात्रि का त्योहार
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2932713
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर कुरुक्षेत्र

Navratri 2025: 9 नहीं 15 दिन तक मनाया जाएगा हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में नरवात्रि का त्योहार

देशभर में आज से नवराठत्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है. इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना करने का विधान है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Renu Akarniya|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

Navratri 2025: 9 नहीं 15 दिन तक मनाया जाएगा हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में नरवात्रि का त्योहार

Kurukshetra News: देशभर में आज से नवराठत्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है. इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना करने का विधान है. ऐसे में आज  हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में इस बार 15 दिनों तक चलने वाले शक्ति महोत्सव शारदीय नवरात्रि की भव्य शुरुआत हो गई है. हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा द्वारा ज्योति पूजन किया गया और साथ ही मंदिर गर्भगृह से मां भद्रकाली की पीतल की प्रतिमा को विशेष पालकी पर बैठाकर ज्योति रथ पर स्थापित कर ज्योति प्रज्ज्वलित किया गया. 

बता दें कि यह प्रतिमा वर्ष में सिर्फ 2 बार ही मंदिर गर्भ गृह से नगर परिक्रमा के लिए निकलती है.  हरियाणा की सबसे बड़ी धार्मिक शोभायात्रा को मंत्री महोदय ने नारियल फोड़ कर और हरी झंडी दिखाकर नगर परिक्रमा के लिए रवाना किया, जिसके बाद हरे झंडे को धर्म ध्वज स्तम्भ पर स्थापित किया गया. 

शोभायात्रा में मां भद्रकाली ज्योति रथ, प्रसाद रथ, 5100 कलशधारी महिलाएं, 1100 झंडें, 52 शक्तिपीठों के 52 चांदी त्रिशूल, 11 गोल ध्वज पताका, 104 विशेष "जय मां" छतरी भी मां भद्रकाली जी की शोभा को बढ़ाती दिखाई दी, 21 ढोल, पाइप बैंड बाजा, मां काली के 8 स्वरुपों को दर्शाते मां भवानी के विभिन्न रथ, कुल 26 रथों पर भारत माता, श्री गणेश, हनुमान, नवदुर्गा, लक्ष्मी जी, महाकाली जी, सरस्वती जी, महिषासुर मर्दिनी, राधा कृष्ण, यशोदा कृष्ण, अयोध्या धाम को दर्शाता राम दरबार रथ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महिला शक्ति को दर्शाती विशेष झांसी की रानी झांकी, शंकर पार्वती झांकी, राधा कृष्ण झांकी, बाहुबली व सिंदूरी हनुमान झांकी दिखाई दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Durga Puja Pandal in Delhi: दिल्ली के टॉप 10 दुर्गा पूजा पंडाल

Input: Darshan Kait

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Haryana newsKurukshetra NewsNavratri 2025Shaktipeeth maa bhadrakali temple
;