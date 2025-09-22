Navratri 2025: 9 नहीं 15 दिन तक मनाया जाएगा हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में नरवात्रि का त्योहार

Kurukshetra News: देशभर में आज से नवराठत्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है. इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना करने का विधान है. ऐसे में आज हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में इस बार 15 दिनों तक चलने वाले शक्ति महोत्सव शारदीय नवरात्रि की भव्य शुरुआत हो गई है. हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा द्वारा ज्योति पूजन किया गया और साथ ही मंदिर गर्भगृह से मां भद्रकाली की पीतल की प्रतिमा को विशेष पालकी पर बैठाकर ज्योति रथ पर स्थापित कर ज्योति प्रज्ज्वलित किया गया.

बता दें कि यह प्रतिमा वर्ष में सिर्फ 2 बार ही मंदिर गर्भ गृह से नगर परिक्रमा के लिए निकलती है. हरियाणा की सबसे बड़ी धार्मिक शोभायात्रा को मंत्री महोदय ने नारियल फोड़ कर और हरी झंडी दिखाकर नगर परिक्रमा के लिए रवाना किया, जिसके बाद हरे झंडे को धर्म ध्वज स्तम्भ पर स्थापित किया गया.

शोभायात्रा में मां भद्रकाली ज्योति रथ, प्रसाद रथ, 5100 कलशधारी महिलाएं, 1100 झंडें, 52 शक्तिपीठों के 52 चांदी त्रिशूल, 11 गोल ध्वज पताका, 104 विशेष "जय मां" छतरी भी मां भद्रकाली जी की शोभा को बढ़ाती दिखाई दी, 21 ढोल, पाइप बैंड बाजा, मां काली के 8 स्वरुपों को दर्शाते मां भवानी के विभिन्न रथ, कुल 26 रथों पर भारत माता, श्री गणेश, हनुमान, नवदुर्गा, लक्ष्मी जी, महाकाली जी, सरस्वती जी, महिषासुर मर्दिनी, राधा कृष्ण, यशोदा कृष्ण, अयोध्या धाम को दर्शाता राम दरबार रथ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महिला शक्ति को दर्शाती विशेष झांसी की रानी झांकी, शंकर पार्वती झांकी, राधा कृष्ण झांकी, बाहुबली व सिंदूरी हनुमान झांकी दिखाई दी.

Input: Darshan Kait