Kurukshetra News: पानी के ऊपर तैर रहा था शव.. नजदीक पहुंचे अधिकारी तो देखकर माथा घूम गया
Haryana News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एका मामला सामना आया है, जहां एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है. SDRF की टीम मौके पर पहुंची. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, उनको सन्निहित सरोवर के पानी में कुछ दिखाई दिया. जब पास जाकर देखा तो पानी में इंसान का सिर नजर आया.

Sep 09, 2025, 05:06 PM IST

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. सूचना पाकर पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची. SDRF ने शव को बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने शव की पहचान की कोशिश की.

क्या है पूरा मामला? 
प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, उनको सन्निहित सरोवर के पानी में कुछ दिखाई दिया. उन्हें लगा कि शायद कोई कुत्ता सरोवर में रेलिंग के आगे चला गया. कुछ देर बाद लोग सरोवर के पास गए तो पानी में इंसान का सिर नजर आया. ध्यान से देखा तो ये किसी व्यक्ति का शव था. उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना पाकर गोताखोर भी मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए तो SDRF की टीम को बुलाया गया. SDRF की टीम ने कुछ देर में शव को बाहर निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया.

शव की पहचान नहीं हो सकी
सुभाष मंडी चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो सकी. इसलिए शव को LNJP अस्पताल की मॉर्चरी में 72 घंटे के लिए रखा है. शुरुआती जांच में मामला सुसाइड का लग रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कपड़े पहने हुए थे. इसकी उम्र करीब 40 साल लग रही है. सरोवर के पास से उसकी चप्पल, परना और चादर पड़ा मिला.

