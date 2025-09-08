Pitru Paksha 2025: पिहोवा में श्राद्धदेव जी की पूजा का विशेष महत्व है. दशनामी डेरा में धर्मराज जी का मंदिर है, जहां श्राद्धदेव जी की प्राचीन मूर्ति स्थापित है. यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहां यमराज की उपस्थिति मानी जाती है.
Pitru Paksha 2025: कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध भूमि के पास स्थित पिहोवा एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है. इसे पितरों की मुक्ति का स्थान माना जाता है. यहां भगवान श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने अपने मृत परिजनों का श्राद्ध और पिंडदान किया था. यह स्थान युगों से मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिससे आज भी हजारों श्रद्धालु यहां श्राद्ध करने आते हैं.
पिहोवा में श्राद्ध का आयोजन विशेष रूप से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है. इस समय, श्रद्धालु अपने पितरों की तृप्ति के लिए यहां आते हैं. श्राद्ध का फल विशेष रूप से तीर्थ स्थलों पर अधिक पुण्यदायी होता है. अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जिससे उन्हें शांति मिलती है.
पिहोवा तीर्थ पर लगभग 250 तीर्थ पुरोहित हैं, जिनकी वंशावली 200 साल से ज्यादा पुरानी है. कई प्रसिद्ध हस्तियां यहां अपने पितरों के लिए पिंडदान करने आई हैं. इनमें गुरुनानक देव जी के वंशज, महाराजा रणजीत सिंह के वंशज और कई फिल्मी हस्तियां शामिल हैं. ये पुरोहित श्रद्धालुओं को श्राद्ध के विधि-विधान के बारे में मार्गदर्शन करते हैं.
बता दें कि पिहोवा में पिंडदान करने का विशेष महत्व है. यदि कोई श्रद्धालु यहां पिंडदान किए बिना गया जी जाता है तो उसे वहां भी पहले पृथुदक बेदी की पूजा करनी पड़ती है. यह पूजा पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है.
ऐसी मान्यता है कि सिद्ध तीर्थ पर श्राद्ध का विशेष महत्व होता है. पिहोवा का तीर्थ भी ऐसे ही एक सिद्ध स्थान है, जहां ऋषि-मुनियों ने तपस्या की थी. यहां श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत लाभकारी है. पिहोवा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. यहां आयोजित होने वाले श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान स्थानीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं. ये अनुष्ठान न केवल श्रद्धा का प्रतीक हैं, बल्कि समाज में एकता और परंपरा को भी बनाए रखते हैं.
पिहोवा में श्राद्धदेव जी की पूजा का विशेष महत्व है. भारतीय इतिहास संकलन समिति हरियाणा के संयोजक विनोद पचौली के अनुसार दशनामी डेरा में धर्मराज जी का मंदिर है, जहां श्राद्धदेव जी की प्राचीन मूर्ति स्थापित है. यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहां यमराज की उपस्थिति मानी जाती है.
