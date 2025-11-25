गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पहुंचे PM मोदी, जारी की स्मृति पुस्तक और सिक्का

kurukshetra News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र दोरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं. यहां पीएम ने भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.PM मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया और स्मृति सिक्के की भी रिलीज किया.
Trending Photos
Delhi News: पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. दौरे की शुरुआत ज्योतिसर अनुभव केंद्र के लोकार्पण से हुई, जिसके बाद वह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समागम में शामिल हुए
ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन
कुरुक्षेत्र पहुंचकर PM मोदी ने नव-निर्मित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया. यह केंद्र आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाभारत के प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है. PM ने केंद्र का भ्रमण किया और महाभारत से जुड़ी कथाओं और दृश्यों को 3D और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के जरिए देखा. इसके साथ ही PM ने पाञ्चजन्य शंख स्मारक का भी उद्घाटन किया, जिसे कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
शामिल हुए PM मोदी
इसके बाद PM मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित बड़े समागम में पहुंचे. यहां गुरु ग्रंथ साहिब को ऊंचे मंच पर विराजित किया गया था. PM मोदी ने परंपरा के अनुसार जमीन पर बैठकर कीर्तन श्रवण किया. समागम के दौरान उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया और स्मृति सिक्के की भी रिलीज किया. उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, त्याग और मानवता की रक्षा में उनके योगदान को याद किया.
ये भी पढ़ें- हैदरपुर के पास सड़क पर आई लंबी दरारें, कई घंटों तक लगा रहा लंबा जाम
PM मोदी का संबोधन
अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि उनका आज का दिन भारत की सांस्कृतिक विरासत के दो पवित्र जगहों के संगम जैसा है सुबह अयोध्या में रामायण की धरती और शाम को कुरुक्षेत्र में गीता की भूमि. उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य और न्याय को अपना धर्म माना. उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया. कुरुक्षेत्र की यह भूमि सिख परंपरा का प्रमुख केंद्र है. नौंवी पातशाही के यहां आगमन ने इस धरती को और पवित्र किया. स्मारक सिक्का जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से रिलीज किया.
दिल्ली एनसीआर की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Delhi-NCR News in Hindi और पाएं Delhi-NCR latest News in Hindi हर पल की जानकारी । दिल्ली एनसीआर की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!